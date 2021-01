Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets saatis esmaspäeval justiitsminister Raivo Aegile kirja, milles palus ministeeriumi riigiõiguslikku hinnangut küsimusele, kas muudatusettepanekuid on võimalik "koondada viisil, mis tagab täiskogu tahteavalduse võimaluse, kuid samas ei käsitle teiste küsimuseasetustega seotud ettepanekuid eraldiseisvate üksikettepanekutena, vaid tervikalternatiivina riigikogu täiskogule".

Aeg kirjutas oma vastuses Poolametsale, et see on riigikogu sisemise töökorralduse küsimus, mille rakendamisel peaks riigikogu rakendama kodukorda selliselt, et tagatud oleks kõigi riigikogu liikmete õigused, parlamendi tõhus toimimine ning riigikogu võimalus legitiimselt otsuseid langetada.

ERR avaldab alljärgnevalt justiitsministri kirja täismahus:

"Austatud härra esimees

Palusite Justiitsministeeriumi riigiõiguslikku hinnangut, kas Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse eesmärgipärase tõlgendamise kohaselt on võimalik muudatusettepanekuid koondada viisil, mis tagab täiskogu tahteavalduse võimaluse, kuid samas ei käsitle teiste küsimuseasetustega seotud ettepanekuid eraldiseisvate üksikettepanekutena, vaid tervikalternatiivina Riigikogu täiskogule.

See, kuidas Riigikogu menetleb tema pädevuses olevaid asju, on valdavas osas Riigikogu sisemise töökorralduse küsimus, kuuludes seega parlamendi enesekorraldussfääri (põhiseaduse § 65 p 16 koosmõjus võimude lahususe põhimõttega). Riigikogu kodu- ja töökorra seadus sätestab eelnõu kohta muudatusettepanekute esitamise tingimused, korra ja tähtaja, muudatusettepanekute juhtivkomisjonis läbivaatamise, nende täiskogule arutamiseks esitamise ning täiskogus läbivaatamise korra. Oma kodukorra kehtestajana on Riigikogu ühtlasi õigustatud tõlgendama ja kohaldama kodukorras sisalduvaid protseduurinorme, nii et seejuures oleksid tagatud kõigi Riigikogu liikmete õigused, Riigikogu organite tõhus toimimine ning Riigikogu võimalus legitiimselt otsuseid langetada.

Lugupidamisega

Raivo Aeg

Justiitsminister"

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas pühapäeval peetud erakorralisel istungil abielu rahvahääletuse otsuse eelnõule opositsiooni esitatud rohkem kui 9000 muudatusettepanekut siduda viide rühma ning saata need koos eelnõuga täiskokku lõpphääletusele.

Opositsioon ja ka mõned koalitsioonisaadikud nagu Siim Kiisler (Isamaa) ja Andrei Korobeinik (Keskerakond) on leidnud, et selline käitumine läheb vastuollu riigikogu kodu- ja töökorra seadusega.