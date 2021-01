Tallinna nakatumise murekohad on jätkuvalt Haabersti ja Lasnamäe

Terviseameti andmetel on nakatumisnäit Tallinnas kõige kõrgem Lasnamäel ja Haaberstis. Samas on kõigis linnaosades nakatumine kõrgem kui riigis keskmiselt.

Kõige kõrgem on nakatumisnäit 12. jaanuari hommiku seisuga Lasnamäel, kus näitaja viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta on 1050,34. Haabersti nakatumisnäit on 991,32.

Järgneb Põhja-Tallinn näiduga 760,08 ning Mustamäe näiduga 746,48. Kesklinnas on nakatumisnäit 651,85, Kristiines 625,71 ja Pirital 603,68. Kõige madalam ehk Lasnamäest pea kaks korda madalam on nakatumine Nõmmel (548,36).

Terve linna keskmine näit on 809,15, riigi keskmine on aga 590,68.

Uusi nakatumisi lisandus viimase 24 tunni jooksum samuti kõige enam Lasnamäele (84), järgnesid Mustamäe (28 juhtumit) ja Haabersti (24 juhtumit). Põhja-Tallinnasse tuli juurde 19, Nõmmele 15, Kesklinna kümme, Kristiinesse üheksa ja Piritale neli positiivset testi.