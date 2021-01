Sildam: Ratas võtaks ametisse jäädes suure riski

"Kindlasti nii kaitsepolitsei kui riigiprokuratuur on aasta jooksul kaalunud ja mõõtnud hoolikalt kõiki neid andmeid mis neil käes on. Kuna tegemist on ikkagi peaministri erakonnaga, peaministri erakonna peasekretäriga ja rahandusministri nõunikuga, siis on selge, et niisama ei niisama ei tulda selliste kahtlustustega välja," ütles Sildam.

Sildami sõnul on erakonnal praegu arutluse all küsimus, kas piirdutakse vaid peasekretär Mihhail Korbi tagasiastumisega või astub tagasi ka peaminister. "Jüri Ratas on ju korduvalt öelnud, et nulltolerants igasuguse korruptsiooni suhtes on tema jaoks väga oluline," sõnas Sildam.

Ta märkis, et kui olukord peaks selleni jõudma, siis tähendaks see ka valitsuse tagasiastumist ja täiesti uut olukorda.

"Selge on see, et Jüri Ratas võtab väga suure riski, kui teatab, et peasekretär astus tagasi ja nii jääb. Siis järgneb see, mida omal ajal sai tunda Reformierakonna peasekretär Kristen Michal, kes oli silmitsi kilekotiskandaaliga ja alguses tagasi ei astunud ning pärast pikka ajakirjanduse tähelepanu keskpunktis olemist taandus. Jüri Ratasel on see näide ees olemas," rääkis Sildam.

Ajakirjanik märkis, et tekkinud olukorras on oluline roll ka Isamaal, kellest sõltub paljuski praeguse valitsuse püsimine. Samuti kogub Isamaas võimu siseopositsioon, kelle hinnangul oleks aeg valitsusest räa minna.

"Kui see peaks juhtuma, siis on ka valitsus laiali ja selge, et Reformierakond saaks teha koalitsiooni koos Isamaa ja sotsidega," ütles ta. "Keeruline on ette kujutada, kuidas Reformierakond saaks teha valitsuse Keskerakonnaga, mille kohal on sellised kahtlustused," sõnas ta.