Oluline 22. novembril kell 7.00:

Kohalikud elanikud teatasid, et kuulsid plahvatuste helisid ja tundsid suitsulõhna Krasnodari krai Venemaa rahvuskaardi peavalitsuse (Rosgvardia) piirkonnast. OSINTJälgimiskanali ASTRA analüüs jõudis järeldusele, et rünnaku tõenäoliseks sihtmärgiks oli piirkondlik peakorteri hoone.

Enne teatatud rünnakut kehtestati Krasnodari lennujaamas ajutine seisak, kuna lähedalasuvas õhuruumis viibisid droonid, teatasid ametnikud.

Kyiv Independent ei saa teateid kohe kinnitada. Ukraina sõjavägi pole väidetava rünnaku kohta veel kommentaare andnud.

Tekkinud kahju ulatus ei olnud kohe selge.