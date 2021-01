"Suur küsimus on idapiir ja selle väljaehitamisega läheme edasi. Soovime võimalusel kaasata Eesti kaitsetööstust," ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas.

Keskerakonna aseesimees Mailis Reps ütles, et idapiiri panustamine on väga suuri ressursse nõudev. "Sellega soovime jätkata rakendades tehnilisi ja muid vahendeid."

Kallas ütles, et uus valitsus asub taastama Eesti mainet rahvusvahelises, eriti aga Põhjamaises ruumis ja tihendama koostööd liitlastega.

"Ei ole saladus, et 20 kuu jooksul neid esildisi, mida on pidanud tegema nii peaminister kui välisminister on olnud üksjagu," kommenteeris seda Reps.

Kallas nimetas prioriteetidena koostööd USA uue administratsiooniga ning Balti riikide vahel. Ta pakkus välja, et iga-aastaselt võiks toimuda kõrgetasemeline Balti riikide kohtumine kaitsepoliitika teemal.

Reps märkis, et julgeoleku ja välispoliitika teemadel ei olnud erakondadel erimeelsusi. "Me panustame kaitsevaldkonda, lähtume arengukavadest ja ka liitlastele antud lubadustest," rääkis Reps.

Reps lisas, et on ka oluline laiendada Eesti esindatust ja majandus ja ettevõtluskeskkonnas on välispoliitikal väga oluline roll.

"On ülioluline, et oleks selline ametikoht, mis aitaks Eesti ettevõtetele uksi avada," ütles Kallas.