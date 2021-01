Fotod: inimesed üle Eesti sõitsid Viljandisse Joala ausammast vaatama

ERR-i korrespondent Olev Kenk ütles kohapealt, et pidevalt on kuju juures 60-70 inimest. "Inimesed nii Tallinnast kui ka Tartust on spetsiaalselt kohale tulnud, et veel viimast korda seda kuju näha," rääkis Kenk.

"Mass kogu aeg vahetub. Tehakse kujust pilti, tehakse endast koos kujuga pilti ja minnakse edasi," lausus Kenk.

Kenk märkis, et on neid, kellele kuju meeldib ja kelle meelest ei tohiks mingil juhul kuju maha võtta ja ka neid, kes peavad seda käkerdiseks, mis tulnuks ammu eemaldada.

Kohalikud inimesed on kuju juures avanud välikohviku, kus müüakse sooja jooki ja pirukaid.

Tõenäoliselt esmaspäeval teeb Viljandi linnavalitsus vastuoluline ausammas maha võtta.

Jaak Joala nime, näo ja käte kujutiste eemaldamist monumendilt hiljemalt esmaspäevaks, 18. jaanuariks, nõudis tema lesk Maire Joala, keda esindav advokaadibüroo Triniti saatis Viljandi linnavalitsusele esmaspäeval sellekohase nõude. Vastasel juhul lubas Maire Joala kohtusse minna.