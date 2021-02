Viljandi katab Jaak Joala kuju kinni

"Linnavalitsus otsustas, et katame monumendi ajutiselt [kinni], kuniks toimuvad täiendavad läbirääkimised [Joala lese] Maire Joalaga," ütles Viljandi abilinnapea Janika Gedvil esmaspäeval pärast linnavalitsuse istungit ERR-ile.

Viljandi linnapea Madis Timpson ütles pressiteate vahendusel, otsus lähtub Maire Joala palvest. "Tegin tänasel istungil sellise ettepaneku, kuna mingit selgust on vaja. Otsustasime, et seni, kuni pole selged kõik juriidilised küsimused seoses autoriõigustega, on mõistlik tulla Maire Joalale vastu ja kuju kinni katta," selgitas Timpson.

Küsimusele, kuidas samas kaetakse, ütles Gedvil ei oska sellele küsimusele praegu täpselt vastata. "Ma arvan, et katmine peab ikkagi olema viisakas ja soliidne. Ma arvan, et sinna tuleb midagi tugevamat. Kui MTÜ oli selle kuju püstitanud, siis enne, kui see avalikkuse jaoks avati, olid juba huvilisel käinud presenti sealt maha kiskumas. Nii, et ma arvan, et see present ei oleks hea mõte," rääkis Gedvil.

Monumendi eksponeerimine lõpetatakse hiljemalt teisipäeva lõunaks.

Linnavalitsus esitas esmaspäeval ka lepingust taganemise hoiatuse MTÜ-le Meie Viljandi, mis algatas monumendi püstitamise. "Leiame, et lepingut pole seni korrektselt täidetud, sest kõiki vajalikke kooskõlastusi Jaak Joala kuju eksponeerimiseks pole linnale üle antud," ütles Timpson. "Seega otsustasime, et anname täna MTÜ-le sellest kirja teel märku," lisas ta.

Timpson avaldas lootust, et läbirääkimised MTÜ Meie Viljandi ja Maire Joala vahel osutuvad edukaks ning peagi jõutakse mõistliku lahenduseni.

Gedvil ütles ERR-ile, et MTÜ Meie Viljandi esindaja Harri Juhani Aaltonen kohtub teisipäeval Joalat esindava advokaadibürooga Triniti ning kohtumisel osaleb linnnavalitsuse poolt Gunnar Veermäe.

Ausammas, mille püstitamise algatas MTÜ Meie Viljandi juhatuse esimees Aaltonen (Isamaa), on kaasa toonud linnaelanike ja kunstiekspertide vastakad hinnangud.

Maire Joala, kelle hinnangul rikub ausammas tema kui Jaak Joala kaubamärgi omaniku õigusi, on esitanud linnavalitsusele nõudekirja ja hagihoiatuse, milles nõuti hiljemalt 18. jaanuariks ausambalt lauljaga seotud isikuandmete eemaldamist ehk Jaak Joala nime, näo ja käte kujutiste eemaldamist monumendilt. Vastasel juhul lubas Maire Joala kohtusse minna.

Viljandi linnavalitsus otsustas 18. jaanuaril anda MTÜ-le Meie Viljandi nädal aega, et hankida kuju tarbeks vajalikud dokumendid ja kooskõlastused. Otsus tähendas, et linnavalitsus ei asu ise Maire Joalaga läbirääkimisi pidama, vaid annab selle volituse MTÜ-le tagasi. MTÜ aga on kuju linnale kinkinud.

Timpson ütles 25. jaanuaril ERR-i raadiouudistele, et Jaak Joala monumendi teema saadetakse Viljandi volikogule arutamiseks. Senikaua püsib poleemikat tekitanud sammas omal kohal.