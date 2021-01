Läti ja Leedu nakatumisnäitajad langesid

Ööpäevaga tehti Leedus 3583 koroonatesti, millest positiivsed olid 476 ehk 13,3 protsenti tehtud testidest.

Kokku on Leedus alates pandeemia algusest tehtut 1,81 miljonit koroonatesti, millest positiivsed on 167 992.

Ööpäevaga suri 21 inimest, kokku on alates pandeemia algusest Leedus koroonaviiruse tõttu surnud 2469 inimest.

Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 767. Leedust möödus Rootsi (852,6).

Leedu tervishoiuamet tõi ka välja, et haigestunud on kokku 3794 tervishoiutöötajat, kellest elu on kaotanud 18.

Lätis lisandus ööpäevaga 244 nakatunut, teste tehti 3423. Positiivsete testide osakaal oli seega 7,1 protsenti. Alates pandeemia algusest on Lätis koroonaviirusega nakatunud 55 908 inimeset.

Koroonaviiruse tõttu suri viis inimest. Kokku on alates pandeemia algusest koroonaviiruse tõttu surnud Lätis 983 inimest.

Covid-19 vastu vaktsineeriti eelmisel päeval 119 inimest, kokku on Lätis vaktsineeritud 15 756 inimest.