Ööpäevaga lisandus 265 koroonapositiivset, suri kaheksa inimest

Ööpäevaga suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest. Kokku on Eestis alates pandeemia algusest surnud 333 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Haiglaravil on 424 inimest, mida on 21 võrra enam kui pühapäeval. Juhitaval hingamisel on 26 ja intensiivravil 41 patsienti (ööpäev varem olid need arvud 26 ja 44).

Enim uusi nakatumisi tuli juurde Harjumaale, kus nakatus 128 inimest. Neist omakorda 110 nakatumist oli Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 45, Pärnumaale 20, Tartumaale 18, Lääne-Virumaale 10, Raplamaale kaheksa, Võrumaale seitse, Järvamaale neli, Valgamaale kolm, Jõgevamaale kolm, Saaremaale kaks ja Põlvamaale kaks nakatunut.

Rahvastikuregistris puudus elukoht 15 nakatunul.

Viljandimaale, Hiiumaale ja Läänemaale uusi nakatunuid ei lisandunud.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 589,02. Esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on 11,9 protsenti.

Vaktsineerimisi on kokku tehtud 18 275 ehk ööpäevaga lisandus 96 vaktsineerimist. Esmaspäeva hommikuse seisuga on vaktsineerimine pooleli (saanud ühe vaktsiinidoosi) 18 209 inimest, mõlemad doosid on saanud 66 inimest.