Ka Circle K hakkab müüma mootoribensiine, mis ei sisalda etanooli

Seadusest tuleneva taastuvenergia kohustuse täidab Circle K parafiinse diislikütuse (HVO) osakaaluga diislikütuses ja Circle K teenindusjaamades olevate elektriautode avalike kiirlaadijate rohelise elektriga.

"Nii maksu- ja tolliameti avaldatud statistika kui ka Circle K praktika näitab, et ligi 50 protsenti mootoribensiini klientidest kasutavad hetkel mootoribensiini 98, kuna see ei sisalda etanooli," teatas ettevõte.

"Me ei pea õigeks, et tarbijad, kes eelistavad etanoolita kütust, on olnud sunnitud kasutama kõrgema oktaanarvuga bensiini 98, kuigi nende sõidukile on soovituslik mootoribensiin 95, mis on ühtlasi tarbijale ka soodsam," selgitas Circle K Eesti AS peadirektor ja juhatuse liige Kai Realo.

Ilma etanoolita mootoribensiini 95 müüki toomise võimaldas ellu viia 2020. aastal vastu võetud vedelkütuse seaduse uus redaktsioon, millega muudeti kütusemüüjatele seatud tingimusi taastuvenergia osakaalu nõude täitmisel paindlikumaks - taastuvkütuste 10-protsendilise osakaalu nõue tuleb täita kütuse maaletooja põhiselt ühe aasta jooksul ja taastuvenergia kohustust iga kütuseliigi liitris enam ei ole.

Vastavat võimalust on seni oma tanklates kasutanud Alexela, kes müüb biolisandita kütuseid.

Realo avaldas lootust, et nüüdseks on tihe seadusemuutmiste etapp selja taga ning lähiaastatel seadustes taastuvkütuste sisaldusele esitatavaid nõudeid ei muudeta.

Alates jaanuarist hakkas Circle K seega oma teenindusjaamadesse tarnima lisaks etanoolivabale bensiin 98 milesPlus ka etanoolivabu mootoribensiine 95 miles ja 95 milesPlus. Plaani kohaselt peaks kõikides teenindusjaamades täielikult etanoolivaba mootoribensiin 95 olema saadaval hiljemalt veebruari lõpus või märtsi alguses. Vastava märgistuse 95E0 (ei sisalda etanooli) märgistuse saavad siis ka kõik tankurid.

Talveperioodil on kõikides Circle K teenindusjaamades saadaval ka -32°C kraadise külmataluvusega diislikütused, mis ei sisalda biodiislit.