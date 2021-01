Bensiin võib odavneda, diislikütus aga kevadeni pigem kallineb

Biokomponent on kallim kui bensiin ise, mistõttu odavneb bensiini omahind biolisandi eemaldamisel. Circle K otsus loobuda biolisandist bensiin 95-s võib ühel hetkel ka lõpptarbija hinda mõjutada, möönab ettevõtte juht Kai Realo.

"Kütuse biokomponendi hind võistleb desovahenditega, mis on samuti tehtud etanooli baasil. Kui nüüd see jääb kütusest välja, läheb kütuse omahind väiksemaks," ütleb Kai Realo. "Kindlasti see mingil hetkel jõuab ka posti otsa, mõned sendid hinnavahet peaks olema ka kliendile nähtav ühel hetkel."

Millal hinnalangus kliendi rahakotti jõuab, sõltub aga maailmaturu naftatoodete hinnakujunemisest.

"Prognoosida on väga keeruline, sest USA sündmuste ja OPEC-i kokkulepete tõttu on toornafta kõikumine olnud päris suur," põhjendab Realo.

Ta lisab, et odavam hind on selles mõttes turul juba olemas, et Alexela on müünud kogu aeg ilma biolisandita kütust.

"Oleme kõik pidanud joonduma selle järgi, mis on konkurentsis sätestatud hinnatase. Siin hinnas suuri jõnkse ei tule, sest me pole turul esimesed, kes biolisandivabale kütusele üle lähevad," ütleb Realo.

Neste kaasa ei lähe

Kuigi nüüd on turul juba kaks kütusemüüjat - Alexela ja Cirkle K -, kes müüvad biolisandivaba bensiini, lubab Neste selle trendiga mitte kaasa minna, pidades konkurentide otsust keskkonna suhtes tagurlikuks.

"Eesti paindlik seadusandlus võimaldab statistikaga selle biolisandi nõude ära täita. Meie seda sammu õigeks ei pea, sest Neste on keskkonda väärtustav ettevõte – oli, on ja jääb ning aina rohkem fokuseerib keskkonnasäästlikele kütustele," põhjendab Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste ERR-ile.

Neste ei pelga ka turuosa kaotamist, juhul kui juba kaks suurt konkurenti biolisandivaba kütust müüvad. Palju nad alates 2019. aasta maikuust turgu on kaotanud, mil kehtestati biolisandinõue, Sülluste öelda ei oska.

"Ma kindlasti ei ütle, et oleme turgu kaotanud. Koroonakriisi valguses on ka raske hinnata, kui palju on olnud orgaaniliine eraturu tarbimise vähenemine ja kui palju on see turuvõitlusest tingitud. Seal võib olla midagi, aga ei saa öelda, et oleme turuosa kaotanud. Muutus on toimunud pigem tarbimises 95-lt 98-le," ütleb Sülluste.

Hirmu, et biolisandiga kütus auto mootori ära rikuks, nimetab ta alusetuks ja forsseerituks.

"See on üleforsseeritud hirm. Miks Eesti peaks ujuma vastuvoolu riikidega, kes peavad oluliseks keskkonna eest võitlemist? Eestil on kõik eeldused olemas olla kliimamuutustega võitlemisel silmatorkav. Eesmärk peab olema loobuda fossiilsetest kütustest, mitte neid tagasi tuua. Me ei näe selleks mingit vajadust. Mure on ülepaisutatud, naabrite praktika ei peegelda seda," viitab Sülluste Soome turule, nimetades, et seal pole autod biolisandil kütuse mõjul tee äärde seisma jäänud.

"Kui meie kütustest peaks mõnel autol midagi mootoriga juhtuma, võtame täieliku vastutuse ja korvame kõik remondiga seotud kulud," lubab Sülluste, kinnitades, et seni pole ühtki sellist juhtumit ette tulnud.

Neste usub, et tarbijad hakkavad üha enam hidanama keskkonnasäästlikke ettevõtteid, mitte vastupidi.

"Üks võimalus on võtta äriliselt lühike tee ja vaadata, et me ainult turuosa ei kaota, propageerime uuesti fossiilseid kütuseid, teine võimalus on, et jääme keskkonnapõhimõtetele siiski kindlaks," toob Sülluste näiteks turul valitsevaid mentaliteete.

Ta lisab, et Neste suudab ka langeva kütusehinna tingimustes biolisandit sisaldava bensiiniga konkurentsis püsida.

"Täna ei ole ühelgi kütusemüüjal turul hinnaerinevust ning selles tugevas konkurentsis ei saa ka olema," kinnitab Sülluste.

Et aga Neste konkurentsi survele lõpuks järele ei pea andma ja turu kaotades biolisandist loobumise otsust ei tee, ta samuti mürki võtta ei taha.

"Eks kõigeks peab valmis olema. Aga ma olen optimistlik - ei usu, et niimoodi läheb," ütleb Sülluste.

Diislikütuse hind kogub tuure

Kui bensiin 95 hind võib pigem pisut langeda, siis diislikütuse hind kallines esmaspäeval taas - senise 1,119 euro asemel küsivad kütusemüüjad nüüd 1,139 eurot.

Cirkle K juhi Kai Realo sõnul põhjustas diislihinna kallinemise külm talv, mis kasvatas nõudlust.

"Kuna diisel on ka küttevahend, siis kuna kogu põhjapoolne ala on praegu külmade õhumasside valduses ning lund on tulnud täiesti ootamatutes paikades, siis on diisli hind teinud tänu nõudluse kasvule jõnkse ülespoole," selgitab Realo. "See talvine aeg tuleb lihtsalt üle elada ja kui läheb soojemaks, siis nõudlus väheneb ja tulevad ka soodsamad diislikütused taas."

Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste ütleb, et diislikütuse hinnatõusule on on andnud hoogu optimism koroonapandeemia seljatamiseks.

"Koroonatingimustes käivad indeksid üles-alla, hinna muutumine on täiesti prognoosiimatu. Ka kellegi säuts või lause kusagil võib väga palju muuta," ütleb Sülluste. "See eilne hinnatõus oli tingitud ka sisseostuhindade kallinemisest. Kui vaatame neid, oleks pidanud hinnatõus olema tegelikult oluliselt suurem. Eile see aga nii suur ei olnud, kui pidanuks olema. Konkurents on Eestis praegu nii tugev, et hoiab siseturuhinnad oluliselt rohkem kontrolli all."