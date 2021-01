Lätis pikendati kehtivaid piiranguid 7. veebruarini

Valitsus leppis pikendamises põhimõtteliselt kokku, lõppotsus langetatakse neljapäeval, 21. jaanuaril.

Karinš nentis, et sel nädalal on esimest korda märgata COVID-19 epideemia näitajate taltumist, kuid haiglates on olukord endiselt kriitiline.

"Sellega seoses langetasime otsuse pikendada kehtivaid piiranguid 7. veebruarini ja algklassid jäävad tulevast nädalast kaugõppele," sõnas peaminister.

Rahandusminister Janis Reirs lisas, et 7. veebruarini jääb jõusse ka nädalavahetuse liikumiskeeld.

Lätis kehtib 9. novembrist eriolukord.