Nii loodab Läti olla kuu-paari pärast valmis poolteise miljoni inimese vaktsineerimiseks lühikese aja jooksul.

Läti elanike üleüldine vaktsineerimine on nagu rahareform, leidis Läti uus terviseminister Daniels Pavluts. Seda pole võimalik edukalt teha muu töö kõrvalt ega põlve otsas. Vaja on riigi parimaid spetsialiste ja tehnoloogilisi lahendusi, mis hõlmavad nii logistikat, infotehnoloogiat, teavitustööd kui ka rahvusvahelist koostööd. Koordineerida tuleb vaktsineerimiskabinettide ja perearstide tööd ning koostada nimekirjad, et igaüks teaks, kus ja millal ta kaitsesüsti saab.

"Meie tähtsaim ülesanne on kindlustada vaktsineerimisprotsess, mis oleks selge, mõistetav ja edukas," märkis Läti peaminister Krišjanis Karinš.

Vaktsineerimise üldist juhtimist koordineerib peaministri juurde moodustatav nõukogu, igapäevatööd teed projektijuhtimise büroo, kellele omakorda on toeks töörühmad. Büroos hakkab tööle 10 inimest, viie võtmeisiku leidmiseks lõppes äsja kiirkonkurss, kuhu kandideeris 461 inimest.

Kui riigiametnike keskmine kuupalk on Lätis ligi 2500 eurot, siis selle büroo juht hakkab teenima 4900 ja valdkonnajuhid üle 4200 euro kuus. Tõsi, töö on tähtajaline ja kestab ühe aasta.

Vaktsineerimine pole koht, kus ebaõnnestumisega riskida, sellest sõltub riigi naasmine igapäevaellu, oli Läti valitsus otsustades üksmeelne.

"Et vaktsineerimist läbi viia, peame ühe laua taha koondama kõik osapooled – eratervishoiuasutused, perearstid, haiglad ja paljud teised. Ka omavalitsused ja koostööpartnerid," ütles Läti terviseminister Daniels Pavluts.

Millal suured vaktsiinipartiid Lätti jõuavad, pole küll veel täpselt teada, kuid lõunanaabrid loodavad siis teha 100 000 kaitsesüsti nädalas. "Meil on poolteist kuud, et koos uue bürooga luua vaktsineerimisvõimekus 100 000 inimest või rohkemgi nädalas," lausus Pavluts.

Esimene ring jaanuariks lubatud vaktsiinidoose on tervishoiutöötajaile süstitud, ligi 600 inimest on saanud ka teise süsti. Peagi loodetakse jõuda hooldekodudesse, sest 80 sotsiaalkeskusse on koroonaviirus jõudnud paraku kiiremini kui vaktsiin.