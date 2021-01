ERR Brüsselis: Eesti eurosaadikud kritiseerivad EL-i vaktsineerimisstrateegiat

Euroopa parlament arutas teisipäeval Euroopa Liidu koroonapandeemia vastase võitluse strateegiat. Sõna võtnud parlamendi liikmed olid Euroopa Liidu senise tegevuse suhtes pigem positiivselt meelestatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samal ajal on mitmes liikmesriigis aina enam kritiseeritud Euroopa Komisjoni vaktsiinisstrateegia aeglust.

Ka Eesti europarlamendi liikme Jaak Madisoni (EKRE) sõnul on mitu riiki eesotsas Iisraeli, USA ja Ühendkuningriigiga Euroopa Liidust edukamad olnud.

"Euroopa Komisjon ei ole olnud samasugune partner vaktsiinitootjatele läbirääkimistes nagu on olnud mõni riik iseseisvalt. Seetõttu ei saa siin kuidagi sellega rahul olla, et me lihtsalt ootame ja ootame, et äkki kunagi tuleb vaktsiin, mida Euroopa Komisjon meile välja kaupleb," rääkis Madison.

Ka Yana Toomi (KE) hinnangul peaks Euroopa Liit vaktsineerimisel kiiremalt tegutsema.

"Euroopa Liit on alati olnud väga aeglane oma otsuste langetamisel ja ka seekord paraku läks nii. Oleneb kellega võrrelda. Eile tervishoiu organisatsioon rääkis sellest, et maailmas on valitsemas suur frustratsioon seoses sellega. Aafrikas on vaktsineeritud 25 inimest - 25 inimest kogu kontinendi peale. Nii et võrreldes enndega läheb meil muidugi väga hästi," ütles Toom.

Sel neljapäeval arutavad Euroopa Liidu riigijuhid ka vaktsineerimispasside kasutuselevõttu, kuid seda mitte lähiajal. Toom peab passe mõistlikuks, kuid mitte esialgu.

"Ka olukorras, kus meil vaktsiin on defitsiidis, mida ta kahtlemata on, see praegu oleks kindlasti ennatlik meede, mis tekitaks rahulolematust nendel, kes vaktsiini tahaksid, aga pole seda saanud," rääkis Toom.

Madisoni hinnangul sõltub passide mõistlikkus detailidest. "Tänase info baasil ma ütleksin, et nii õiguslikult isikuandmete kaitse koha pealt kui ka vaktsiinide uudsuse pärast ei oleks vaktsiinipassil erilist sisulist mõtet," ütles Madison.