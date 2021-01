Ida-Virumaal ei peeta kiiret väljumist põlevkivienergeetikast võimalikuks. Omavalitsusjuhid ja ametiühingute esindajad väidavad, et seniste arutelude tulemusena on jõutud seisukohale, et ei saa leida kiiresti rakendust tuhandetele inimestele, kes põlevkivisektoris töötavad.

Ida-Virumaa omavalitsuste liidu juht Eve East ei näe võimalust kiireks põlevkivitööstuse sulgemiseks. Tema arvates peaks rohepööre toimuma järk-järgult Euroopa Liidus kliimaneutraalsuse sihiks seatud 2050. aastaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Omavalitsusliidu juhi arvates ei tasuks loodava valitsuse esimestest fossiilkütuste teemalistest väljaütlemistest kiireid järeldusi teha.

"Tegelikult pole väljakäidud mõte või idee saanud toetust ja selle taga ei ole otsust," ütles East.

Ka Narva energeetikute ametiühingu juhi Andrei Zaitsevi sõnul on uue koalitsiooni põlevkiviteemalised mõtted väga toored.

"Minu arvates ei ole vaja sel teemal paanikat teha. Minule ei tulnud loodava koalitsiooni selline avaldus üllatusena, sest Reformierakond on kogu aeg rääkinud, et põlevkivi käitlemine tuleb lõpetada. Konkreetset infot pole minuni jõudnud. On olnud vaid see info, mida on vahendanud ajakirjanikud, ja see on küllaltki pealiskaudne," rääkis Zaitsev.

Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus turundusjuhi Vadim Orlovi arvates on sellised poolikud, tekkivate tööjõuprobleemide lahendamiseks lahendusi mitte pakkuvad avaldused ohtlikud.

"Probleem on selles, et meil on suured süsinikdioksiidi heitmed. On olemas tehnoloogiad, mis aitavad seda vähendada. Kui antakse segaseid sõnumeid selle kohta, et enam tehnoloogiasse ei investeerita, siis kõlab see samamoodi kui öelda, et me sulgeme põlevkivitööstuse ja -energeetika," kommenteeris Orlov.

Keskerakondlane Eve East ei nõustu väitega, et eelmine valitsuskoosseis oli viimaste uudiste valguses Ida-Virumaa vaatest parem kui loodav valitsus.

"Praegu ei saa me veel mingisuguseid võrdlusi teha. Eks igal valitsusel ole oma nägu ja oma eesmärgid. Ootame enne ära uue valitsuse koosseisu," ütles ta.

Põlevkivitööstus annab tööd rohkem kui 6000 inimesele.