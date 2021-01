Ööpäevaga suri kümme inimest, 94-aastane naine, 92-aastane naine, 91-aastane naine, kaks 88-aastast meest, 86-aastane naine, 80-aastane mees ja naine, 72-aastane mees ja 66-aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 368 inimest.

Haiglaravil viibib 14 inimest vähem kui päev varem ehk haiglates on kokku 391 koroonapatsienti. Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 44. Juhitaval hingamisel on 29 (ööpäev varem 31) ja intensiivravil 45 (ööpäev varem 46) inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 274 inimesel. 229 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 84, Tartumaale 39, Pärnumaale 22, Võrumaale 15, Raplamaale 12 ning Lääne-Virumaale ja Jõgevamaale kaheksa uut positiivset testi tulemust. Viljandimaale lisandus viis, Järvamaale ja Läänemaale neli, Põlvamaale kaks, Hiiu-, Saare- ja Valgamaale üks uus nakkusjuht. Seitsme positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 534,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on 11,2 protsenti.

Ööpäeva jooksul sai vaktsiini 1508 inimest ehk kokku on 23. jaanuari hommiku seisuga Eestis vaktsineeritud 25 704 inimest. Neist 2400 on saanud ka teise kaitsesüsti.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 2218 COVID-19 haigusjuhtumit 2176 inimesega.

23. jaanuari seisuga on tervenenud 29 747 inimest. Neist 21 409 inimese ehk 72 protsendi haigusjuhtum on lõpetatud, 8338 inimese ehk 28 protsendi puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 736 488 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 40 184 ehk 5,5 protsenti testide koguarvust.