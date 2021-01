Uuel nädalal jõuab Eestisse pea 11 000 vaktsiinidoosi

Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Eva Lehtla ütles ERR-ile, et esmaspäeval tuleb Eestisse 9750 Pfizer-BioNTechi vaktsiini. Moderna vaktsiine tuleb uuel nädalal 1200.

Lehtla selgitas, et esimesed Moderna vaktsiinid jõudsid Eestisse möödunud kolmapäeval, 13. jaanuaril ning neid oli samuti 1200.

Veel pole aga heakskiitu saanud AstraZeneca vaktsiin. Lehtla lisas, et praeguse info järgi peaks Euroopa Ravimiamet vaktsiinile oma hinnangu andma 29. jaanuaril ehk järgmise nädala lõpus.

Neljapäeva hommikuse seisuga on tehtud Eestis kokku 21 985 vaktsineerimist. Ühe kaitsesüsti on saanud 20 501 ja kaks kaitsesüsti 1484 inimest.

Eesti on seni ühinenud Euroopa Liidu COVID-19 vaktsiini ühishankes viie eelostulepinguga (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV ja CureVac), millega on Eestile tellitud kokku 3 477 726 doosi vaktsiini. Valitsus on andnud põhimõttelise heakskiidu Eesti ühinemisele kõigi seitsme Euroopa Liidu ühishankes oleva vaktsiinitootja eelostulepingutega.