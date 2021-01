Kanada Alberta provintsi esimehe Jason Kenney sõnul on töö kaotanud üle kahe tuhande inimese.

"See on solvang, mis on suunatud USA kõige olulisemale liitlasele ja kaubanduspartnerile ja see kõik juhtus uue administratsiooni esimesel päeval," ütles Kenney.

"Lähinädalatel kaotatakse üle tuhande töökoha," teatas Keystone XL-i president Richard Prior.

Keskonnaaktivistide sõnul suurendab Keystone XL-i naftajuhtme ehitus kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja ohustavad Alberta jõgesid ja metsi.

"Keystone XL-i torujuhtme lõplik tapmine on selge viide sellele, et kliimameetmed on Valge Maja prioriteet," ütles Kanada keskkonnakaitse riikliku kliimaprogrammi juht Dale Marshall

USA kaubanduskoja energiainstituudi presidendi Marty Durbini sõnul ei põhine Bideni otsus teadusel ja tuhanded ameeriklased jäävad lihtsalt tööta.

"See torujuhe on USA ajaloo enim uuritud taristuprojekt. Selle planeerimisel on lahendatud lugematuid õiguslikke ja keskonnaalaseid tõkkeid," teatas Durbin.

Barack Obama administratsiooni ajal ei antud naftajuhtmele samuti ehitusluba, kuid Donald Trump oli projekti tugev toetaja.

2735 kilomeetri pikkune naftajuhe pidi Kanada Alberta provintsist USA osariigi Texase rannikule kandma umbes 800 000 barrelit päevas.