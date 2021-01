Biden muutis juba ametiaja esimestel tundidel Trumpi otsuseid

Bideni ja tema asepresidendi Kamala Harrise esimene täispikk tööpäev algas neljapäeva hommikul jumalateenistusega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koroonaviiruse vastase võitluse peamiseks tõstnud Joe Bideni administratsioon esitas juba seitsmepunktilise kava, mille järgi kiirendab valitsus vaktsineerimist ja suurendab testimist. Kui eelmine president andis osariikidele otsustamiseks vabad käed, siis nüüd on üleriiklik strateegia, kuidas koroonaviiruse leviku vastu võidelda. Ühendriikides on koroonaviirusega seoses surnud 406 000 inimest ning 24,5 miljonit inimest on nakatunud.

Enne seda aga andis Biden allkirja 15 presidendi käskkirjale, millest ühega kehtestati maskikandmise kohustus föderaalasutustes. Lisaks peatas ta ajutiselt Trumpi jätkatud müüriehituse Mehhiko piiril, et uurida selle rahastamisviise ja ehituslepinguid.

Kõige tähtsam rahvusvahelises plaanis on aga riigi taasühendamine Pariisi kliimaleppega. Protsess võtab aega 30 päeva.

Kliima erisaadik John Kerry kutsus kiirendama meetmeid, öeldes, et kivisöe tarbimist tuleb vähendada viis korda praegusest kiiremini, taastuvenergia kasutuselevõttu kuus ning elektriautode tootmist suurendada 22 korda kiiremini.

"Meil on tõesti viimane kõige tähtsam võimalus end kokku võtta, ambitsiooni tõsta ja astuda Pariisi leppest järgmine samm. Läbikukkumine ei ole lihtsalt valik," ütles Kerry.

Kanada avaldas kahetsust, et Donald Trumpi antud luba rajada Keystone XL nafta- ja gaasitoru sai Bideni käskkirjaga lõpu, kuid pidas seda mõistetavaks.

President Biden tühistas ka seitsme riigi kodanikele kehtestatud sissesõidukeelu, mille Trump 2017. aastal kehtestas.

Samuti taastas Biden DACA programmi ehk lastena USA-sse jõudnud inimeste võimaluse taotleda Ühendriikide kodakondsust.

Samal ajal on demokraatide hallatud kongress edasi liikumas Trumpi üle kohtumõistmisega.

"See on nende otsustada, kuidas ja millal me edasi läheme. See toimub peagi. Ma ei usu, et läheb kaua, kuid me peame seda tegema," sõnas esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi.