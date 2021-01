"Täna me viimistleme seda, mis me oleme juba kokku leppinud ja käime üle neid kohti, kus meil veel kokkulepet ei ole erinevates valdkondades," ütles ERR-ile reede hommikul Reformierakonna juht Kaja Kallas.

Samuti on plaanis reedel ära jaotada ministrikohad. "Plaan on, aga vaatame, kas kas jõuame kokkuleppele," sõnas Kallas.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et reedel toimub ministrikohtade jaotus ja nimed võivad nendele taha tulla laupäevaks.

Kallase sõnul saavad uute ministrite nimed aga kinnituse alles pühapäeval.

"Kõigepealt lepime kokku, kes mis positsioonid saab, siis tuleb omakeskis vaadata, kes mis positsioonile sobib, siis tuleb nende inimestega rääkida ja igaks juhuks teha veel taustakontroll," rääkis Kallas.

Pühapäevaks on plaanis kokku kutsuda erakondade volikogud, et need annaksid oma heakskiidu koalitsioonilepingule ja ministrikohtade jaotusele.

Praeguse plaani järgi astub uus valitsus ametisse teisipäeval.

"Üsna kindel ei saa milleski olla, aga eks me sihime küll, jah," ütles selle kohta Kallas.

ERR-ile teadaolevalt toimuvad mõned muudatused ka ministrikohtades ja ministeeriumides. Näiteks kaotatakse ilmselt rahvastikuministri ametikoht, väliskaubandusministri koht viiakse välisministeeriumi koosseisu ja sotsiaalministeeriumisse tehakse üks ministrikoht juurde.

Läbirääkimiste osapoolte sõnul on need sammud veel arutamisel. "Täna arutame seda. Kõigepealt peaks seda arutama läbirääkimiste partneriga," märkis Kallas.

Mailis Reps märkis, et kuna maksuküsimustes ja kodakondsustemaatikas olid osapooled erinevatel seisukohtadel, siis lepiti kokku, et neis valdkondades muudatusi tegema ei hakata.

ERR küsis ka Keskerakonna esimehelt Jüri Rataselt, kuidas ta koalitsiooniläbirääkimistega rahul on.

"Läbirääkimised on lõppenud siis, kui kõik on kokku lepitud. Selge on see, et erakondade delegatsioonid on töötanud igapäevaselt, kõiki olulisi teemasid, mida koalitsiooniläbirääkimised peavad käsitlema, on käsitletud ja parimal juhul võiksid need koalitsiooniläbirääkimised lõppeda selle nädala lõpuks ja järgmise nädala alguses siis uus valitsus ametisse astuda," vastas Ratas.