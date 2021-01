Seeder: portfellide jaotus üllatab

Uue valitsuse reformierakondlastest liikmete valik on ootuspärane, aga üllatav on nendevaheline portfellide jaotus, Keskerakonna ministrite puhul üllatab kahe poliitikavälise inimese kaasamine, ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

"Minu hinnangul on Reformierakonna ministrite valik suuresti ootuspärane. Kui teame erakonnasiseseid jõujooni ja inimesi, kes seisavad erakonna juhile lähemale ja on tema meeskonnas, siis see valik ei ole üllatav," rääkis Seeder ERR-ile. "Küll on mõnevõrra üllatav portfellide jaotus, valdkondade jaotus, nende isikute vahet," jätkas ta.

"Et just nendel isikutel on need portfellid, mida ei seostaks nende kompetentsiga, vaid pigem on nad seal kui poliitikud ja ilmselt kui [Reformierakonna esimehe] Kaja Kallase meeskonnaliikmed ja talle lojaalsed isikud. Kuidas nad nüüd selle valdkonna poliitika kujundamisega hakkama saavad, sellele on küll keeruline hinnangut anda," rääkis Isamaa esimees.

"Samas Keskerakonna valik on olnud üllatav selle poolest, et on toodud sisse kaks karjääriametnikku, kes kindlasti oma valdkonda tunnevad, kuid kellel puudub igasugune poliitiline kogemus uute inimestena," leidis Seeder. "Eks siin ole teatud põhjuseks kindlasti ka Keskerakonna valiku piiratus ja pingi pikkus - kui Jüri Ratas ja Mailis Reps riigikokku jäävad, siis see valiku tegemine on olnud kindlasti keerulisem ja see on olnud üks põhjus," lisas ta.

Küll aga võib Seedri sõnul rõõmu tunda sellest, et mitmed tugevad poliitikud jäävad riigikogu liikmeteks ning sellega tasakaalustavad valitsust.

"Minul on küll hea meel selle üle, et suur potentsiaal jääb ka riigikogusse, poliitiline potentsiaal ja raskekahurvägi on riigikogus ja see peaks tasakaalustama seda, mis on Eesti viimaste aastate suur probleem, et kogu poliitika kujundamine on täitevvõimu poole kaldu. Ma loen selle valitsuse koosseisust küll välja, et see tasakaal praegu pigem muutub ja parlament tasakaalustab seda valitsust paremini kui võib-olla varasemate valitsuste puhul see on olnud," rääkis ta.

Vastates küsimusele Isamaa plaanidest opositsioonis, ütles Seeder, et tema erakond on alati olnud "väga aktiivne aga samal ajal konstruktiivne ja terav opositsioon" ja kavatseb seda ka tulevikus olla.

"Kindlasti toetame valitsust nendes ettevõtmistes, mis meie arvates on õiged, mis viivad Eestit edasi, mis aitavad lahendada praegust tervisekriisi. Siin saab valitsus kindlasti Isamaa toega arvestada. Meie ei hakka oponeerima ainuüksi opositsioonis oleku pärast, see ei too ei meile lisatoetust ja ei ole ka mingisugune lahendus Eesti riigile," rõhutas ta. "Oleme tulevikus kindlasti alternatiivne valik parempoolsele, rahvuslikule ja euroopameelsele valijale, kes soovib näha Eestit tugeva, iseseisva, kiiresti areneva riigina Euroopas ja maailmas."

Pühapäeval selgusid Reformierakonna juhi Kaja Kallas moodustatava valitsuse ministrite nimed.