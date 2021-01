Enamik Keskerakonna ministrite poliitilisi nõunikke on juba selgunud

Suur osa Keskerakonna ministreid on oma poliitilised nõunikud teatavaks teinud. Kõik Reformierakonna ministrid, peale Kalle Laaneti, oma nõunike nimesid veel avaldada jõudnud pole.

Kultuuriminister Anneli Ott toob oma nõunikeks keskerakondlased Marta-Magdaleen Kuninga ja Mathi Kivi. Mõlemad olid Oti nõunikud ka tema eelmisel positsioonil riigihalduse ministrina.

Uus riigihalduse minister Jaak Aab tõi oma nõunikeks aga Kristi Rüütli ja Risto Kase. Rüütel oli Aabi nõunik ka haridus- ja teadusministrina töötades, kuid Kask töötas samal ametipositsioonil juba varem.

Siseminister Kristian Jaani nõunikuna alustab tööd Riho Kangur, kes töötas varem endise peaministri Jüri Ratase büroos regionaal- ja õiguspoliitika nõunikuna.

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa nõunikena jätkavad endine ajakirjanik Tuuli Koch ja Moonika Parksepp, kes töötasid ka Tallinna linnavalitsuses. Lisaks on minister Aasa nõunik ka Narva endine linnapea Tarmo Tammiste.

Tervise- ja tööministi positsioonile asunud Tanel Kiige nõunikena jätkavad Tarmo Kurves, Dan Lõhmus ja Rasmus Sinivee. Seega Kiige nõunike osas muutust pole.

Keskkonnaminister Tõnis Mölder oma nõunikke veel teatavaks teinud pole. Samuti pole seda teinud ka välisminister Eva-Maria Liimets.

Praeguseks on teada vaid ühe Reformierakonna ministri nõunik

Ainsa reformierakondlasena on oma nõuniku teatavaks teinud kaitseminister Kalle Laanet. Tema nõunikuna alustab tööd Kristo Enn Vaga, kes on Reformierakonna noortekogu juht.

Seega pole veel teada rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse, sotsiaalkaitseministri Signe Riisalo, ettevõtlus- ja IT-ministri Andres Suti, maaeluministri Urmas Kruuse, justiitsministri Maris Lauri ning haridus-ja teadusministri Liina Kersna nõunikke.

Maris Lauri teatas aga neljapäevasel pressikonverentsil, et ministrite poliitilistel nõunikel muutub huvide deklaratsiooni esitamine kohustuslikuks.

"See tähendab ka seda, et ilmselgelt mõned inimesed loobuvad, kui neile see pakkumine tehakse ja nad tunnetavad ohtu. Eelhindamine tuleb teha, kui inimene võetakse sellisesse ametisse," sõnas Lauri.