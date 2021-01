Koroonagraafika: Portugal nakatumisnäitajalt Euroopa tipus, nakatumine Rootsis languses

Euroopa kõrgeim nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta viimasel kahel nädalal on Portugalis. Sealset nakatumise kiiret kasvu seostatakse kergesti nakkava Briti mutatsiooniga.

Kui kahe nädala eest oli Portugali nakatumisnäitaja 675, siis sel reedel 1359 ehk nakatumiste kasv on olnud lühikese ajaga veidi enam kui kaks korda.

Portugali terviseminister on öelnud, et ligi 20 protsenti uutest nakatumistest on põhjustanud kergesti nakkav viiruse Briti mutatsioon.

Tulenevalt nakkuse kiirest levikust kehtestas Portugal 20. jaanuarist esialgu kuu lõpuni senisest veelgi karmimad piirangud.

Meie regioonist võib positiivse poole pealt välja tuua vahepeal Euroopa tipus olnud Leedu nakatumisnäitajate stabiilse languse. Langema on hakanud ka Rootsi näitajad. Kui eelmisel nädalal oli Rootsi nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 806, siis nüüd 601.

Läti ja Eesti näitajad pole viimase nädalaga väga palju muutunud. Lätis oli see reedese seisuga 645 ja Eestil 562.

Meie regioonis ja Euroopas tervikuna on endiselt madal Soome nakatumisnäit - reedel 69. Sellele vaatamata plaanib Soome valitsus piiranguid veelgi karmistada.

Nakatumise kõrval on teine oluline näitaja koroonasuremus. Käesoleval nädalal on koroonasuremuselt tõusnud Euroopa tippu Ühendkuningriik, kus on olnud 23,8 koroonasurma 100 000 elaniku kohta.

Ka koroonasurmade võrdluses on olukord Leedus paremaks läinud - kui kahe nädala eest oli sealne koroonasuremuse näitaja 32,7, siis nüüd 17,6.

Tõsi, see on endiselt oluliselt kõrgem kui Eestis, kus viimase kahe nädala koroonasurmade arv 100 000 elaniku kohta on olnud 6,7.

Euroopa madalaimad koroonasuremuse näitajad on Soomes (1,0) ja Islandil (0).