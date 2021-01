Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 196 inimesel. 154 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 113, Tartumaale 66, Pärnumaale 45, Valgamaale 19, Jõgevamaale 18 ning Võrumaale 15 uut positiivset testi tulemust. Lääne-Virumaale lisandus 12, Raplamaale ja Saaremaale 11, Viljandimaale seitse, Põlvamaale kuus ning Läänemaale kolm uut nakkusjuhtu. Järvamaale ega Hiiumaale uusi positiivseid teste ei lisandunud. Kümnel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 542,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 11,2 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 38, haiglaravi vajab 404 patsienti. Nendest intensiivravi vajab 45 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 29 inimest. Koju saadeti kaheksa inimest, neli inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Ööpäeva jooksul suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud inimest – 89-aastased naine ja mees, 86-aastane mees, 85-aastane naine, 80-aastane naine, 75-aastane naine, 74-aastane naine ja 65-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 376 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Praeguseks on haiglates lõpetatud 2231 COVID-19 haigusjuhtumit 2189 inimesega.

24. jaanuari seisuga on tervenenud 30 010 inimest. Neist 21 436 inimese (71,4 protsendi) haigusjuhtum on lõpetatud, 8574 inimese (28,6 protsendi) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 741 055 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 40 715 ehk 5,4 protsenti testide koguarvust.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 25 964 inimesele. Viimase ööpäevaga vaktsineeriti 260 inimest, neist kolm said teise vaktsiinidoosi.

Teine vaktsiinidoos on vaktsineeritutele tagatud ja COVID-19 vaktsineerimine jätkub hoolimata tarnete väikesest vähenemisest, kinnitas terviseamet.

Jätkatakse vaktsineerimist hooldekodudes ning samuti alustatakse tervishoiutöötajate vaktsineerimist teise vaktsiinidoosiga.

Vaktsineerimise sihtrühmade laiendamine lükkub vähemalt nädala võrra edasi. Vaktsiinid on hästi talutavad, kiirelt mööduvaid kõrvalmõjusid on ilmnenud 0,4 protsendil vaktsineeritutest.