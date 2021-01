Tallinki juht Paavo Nõgene ütles ERR-ile, et plaanis on teha Soomele ettepanek alates kolmapäevast kehtima hakkavaid liikumispiiranguid muuta, lisades sinna näiteks riiki sisenedes negatiivse testi ettenäitamise võimaluse.

Nõgene selgitas, et piirangud on praegu jäänud arusaamatuks, sest plaanis on hakata piiril inimesi testima ning varem tehtud negatiivse testi olemasolu riiki sisenemisel ei loe.

"On tehtud üks arusaamatu ametikohtade valik, millistel ametikohtadel töötavad inimesed saavad Soome sisse, millised mitte. Meie jaoks tekitab see küsimuse, miks seda on nii tehtud," sõnas Tallinki juht.

Nõgene selgitas, et esmalt tehakse põhjanaabritele ettepanek lisada varem tehtud negatiivse testi ettenäitamise võimalus. Nõgene täpsustas, et paljudesse riikidesse sisenedes kehtib kas 96, 72 või 48 tundi varem tehtud negatiivne koroonatest.

"Kas inimene lastakse Soomes riiki või mitte, sõltub piirivalve hetkeotsusest, sellest ametnikust, kes konkreetse reisijaga tegeleb ja kas see reisija suudab veenda, et tal on Soome sisenemine vältimatu," ütles Nõgene.

Tema hinnangul tuleb koostöös ministritega Soome valitsus ümber veenda ning lähtuda ka sellest, et Euroopa Liidus kehtib vabaliikumise põhimõte. Nõgene lisas, et kahe riigi pea-, välis- ja ka sotsiaalministrid on juba omavahel liikumispiiranguid arutanud.

"Loomulikult, valik on kentsakas. Hooldajad ja meditsiinitöötajad, keda Soome riik on enda riigi töötamiseks Eestist väga vajab, neile on tehtud erand," lisas Nõgene.