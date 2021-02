Lätis kuulutati eriolukord välja 9. novembril ning teisipäeval otsustas valitsus, et seda pikendatakse veel kahe kuu võrra 6. aprillini.

ERR-i Läti korrespondent Ragnar Kond kirjeldas, et kõik otsused veel avalikud pole, kuid riigis otsustati esmalt eriolukorda pikendada aprillini.

"Seda võidakse ära muuta siis, kui nakatuvus praeguse olukorraga võrreldes langeb kolm korda. Praegu keskmine näit 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta on 560 kanti," kirjeldas Kond võimalusi piirangute leevendamiseks.

Samas otsustas valitsus, et järgmisest nädalast kaovad teatud poodides ostmispiirangud ehk jälle võib osta kõiki kaupu. "Aga see tähendab, et tehakse ka karmimat kontrolli," lisas Kond.

Plaanis on ka 1. ja 2. klassi õpilasi taas koolidesse lubada.

"Edaspidi ei piisa sellest, kui ette pannakse palstikust näokate, seda kandes peab ees olema ka näomask," tõi Kond välja järgmise muudatuse.

Ka Lätti reisimisel plaanitakse inimeste reisipõhjusi karmimalt uurida, lisas Kond.