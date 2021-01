Kohus mõistis 81-aastase Angelo Caloia süüdi Vatikani kinnisvara müügist saadud raha omastamises. Caloia oli Vatikani panga juhataja ajavahemikus 1999-2009, panga ametlik nimi on usutööde instituut.

Caloia advokaadid, Gabriele Liuzzo ja tema poeg Lamberto Liuzzo mõisteti süüdi selles, et aitasid Caloiat kelmuses.

Väidetavalt varastas kolmik 19 miljonit eurot, mis saadi Vatikanile kuulunud Roomas, Genovas ja Milanos asuvatest hoonete müügist. Neid süüdistati tulu hoidmises Šveitsi pangakontodel, samas kui Vatikan kaotas tehingutest 34 miljonit eurot.

"Caloia varjas kavalalt kõiki oma tehinguid panga direktorite nõukogu eest," ütles Vatikani prokurör Alessandro Didi.

"See on väga oluline süüdimõistmine, sest Caloia oli Vatikani üks olulisemaid tegelasi. See on ebatõenäoline, et nad oma vanuse tõttu vangi lähevad, kuid see näitab, et kuritegevus ei tasu Vatikanis enam ära," ütles Itaalia ajalehe Domani asedirektor Emiliano Fittipaldi.

Caloia süüdimõistmine on Vatikani panga puhastamise teine peatükk. 1980. aastatel varises kokku Bank Ambrosiano, kus Vatikani pangal oli osalus. Bank Ambrosiano esimees Roberto Calvi leiti lõpuks 1982. aastal üles pooduna Londoni Blackfriarsi silla alt.

Vatikani kohtunike määratud raske karistus näitab, et paavst Franciscus plaanib tõsiselt parandada kiriku hämaraid rahaasju.

Paavstiriik teatas sel nädalal, et annab kohtu alla veel isehakanud luureeksperdi Cecilia Marogna, keda süüdistatakse sadade tuhandete eurode väljapetmise. Väidetavalt maksis linnriik Marognale 500 000 eurot, et ta kaitseks Aafrikas preestreid ja nunnasid inimröövide eest. Vatikani teatel kulutas Marogna poole rahast hoopis luksustoodetele.

Marogna võttis tööle kardinal Angelo Becciu, kes vallandati oma ametikohalt eelmise aasta septembris. Paavst Franciscus süüdistas kardinali heategevusfondide rahade suunamises oma vendadele.

Samuti uuritakse Becciu seost mitme miljonilise investeeringuga Londoni Chelsea linnaosas asuvasse kinnisvarasse, kus väidetavalt kaotas Vatikan lõpuks miljoneid eurosid. Kardinal on kõiki süüdistusi ise eitanud.