Paavst: neil ebatavaliselt rasketel aegadel on võtmesõnaks vendlus

Paavst Franciscus ütles reedel jõulupöördumises, et neil ebatavaliselt keerulistel aegadel, mida on raskendanud koroonaviiruse pandeemia, on võtmesõnaks vendlus.

"Praegusel hetkel ajaloos, mida iseloomustavad keskkonnakriis ja raske majanduslik ja sotsiaalne ebavõrdus, mida koroonaviiruse pandeemia on vaid halvendanud, on sedavõrd olulisem, et me näeks teineteist vendade ja õdedena," ütles paavst esimese jõulupüha pöördumises "Urbi et Orbi" ("linnale ja kogu maailmale").

Ta ütles, et solidaarsuse üleskutse on ennekõike suunatud "kõige haavatavamatele, haigetele ja kõigile neile, kes on jäänud tööta või on pandeemia majandusmõjude tõttu erakordselt raskes olukorras. Samuti ka naistele, kes on neil piirangukuudel koduvägivalla all kannatanud".

Paavst tõi välja ka sõja küüsi jäänud laste kannatuse, juhtides tähelepanu ohvritele Süürias, Jeemenis ja Iraagis.

"Pöörakem sel päeval, mil Jumala sõnast sai laps, oma pilk nende paljude, paljude laste poole üle maailma, eriti aga Süürias, Iraagis ja Jeemenis, kes maksavad sõja kõrget hinda," lausus ta.

"Puudutagu nende nägu kõigi heatahtlike meeste ja naiste südametunnistust, et konflikti põhjused saaks lahendatud ja julged ponnistused rahuliku tuleviku loomiseks tehtud."

Franciscus külastab märtsis esimese paavstina ajaloos Iraaki, kus kristlaste kogukonda on räsinud aastakümneid kestnud konflikt, teatas Vatikan esmaspäeval. Muu hulgas väisab ta ka endist džihadistide kantsi Mosulit.