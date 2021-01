Ettepaneku siseministriks hakata sai Jaani nädalavahetusel Keskerakonna esimehelt Jüri Rataselt ning otsustamiseks pikalt aega ei jäänud.

"Minu jaoks tegi selle otsuse raskeks eelkõige see, mis on täna seotud Keskerakonna ja korruptsiooniuurimisega. Minul politseiametnikuna see olukord kindlasti kõige keerulisem on," ütles Jaani "Aktuaalsele kaamerale".

"Saavutasin veendumuse, et Keskerakonna jaoks on jätkuvalt väga oluline igasuguse korruptsiooni väljajuurimine erakonnast ning väga tõsiselt sellesse suhtutakse. Ega ei saagi muud varianti olla."

Jaani nentis, et tema saab alustada puhtalt lehelt ja aidata kaasa, et korruptsiooniilmingud ja -kahtlustused jääksid viimaseks korraks. "Seda ei saa olla Eesti riigi juhtimise juures. Ka koalitsioonilepingusse on korruptsiooniteema väga konkreetselt sisse toodud. See on kindlasti see panus, mida mina saan anda."

Siseministri töös peab ta esialgu kõige olulisemaks koroonaviiruse levikuga seonduvat, kuna kõik siseministeeriumi haldusala asutused annavad sellesse igapäevaselt väga suure panuse kriisi algusest saadik, nii eesliinil kui ka vahetult kriisijuhtimise juures olles.

Ka erakonda astumisest oli partei esimehe Jüri Ratasega juttu. "Me ei ole kuupäeva kokku leppinud. Ma kohe erakonda ei astu, ma palusin selleks aega. Loomulikult saan aru, et pikk plaan selline on," ütles Jaani.

Keskerakond tutvustas uusi ministreid Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Keskerakond ja Reformierakond avalikustasid pühapäeval oma ministrikandidaadid loodavas valitsuses. Keskerakonnast saavad uude valitsusse Anneli Ott kultuuriministriks, Tõnis Mölder keskkonnaministriks, Jaak Aab riigihalduseministriks, Taavi Aas jätkab majandus- ja taristuministrina, Tanel Kiigest saab tervise- ja tööminister. Praegu parteitust Jaanist saab siseminister ja diplomaat Eva-Maria Liimetsast välisminister.

Valitsusläbirääkimiste delegatsiooni Keskerakonna poolt juhtinud Mailis Reps ütles, et mittepoliitikutest inimesi valitsusse värvates tuli ministriametit põhjalikult arutada just Jaaniga, sest tegemist on politseis väga kõrgel ametikohal oleva inimesega, muu hulgas on tal politseinikuna teatud sotsiaalsed tagatised.

"Tulla poliitikasse on üsna suur muutus, nii et temaga olid arutelud väga, väga märgilised just selles osas, et me ootame siseturvalisusest ühiskonnas väga palju. Ja tema tuleks peaks kindlasti väga palju kaasa aitama, et erakonnas sees reeglistik läbi vaadata ja erakond tõeliselt tegevpolitseiniku poolt muuta igakülgselt korruptsioonivabaks."

Välisminister Liimetsa isikuni jõuti Repsi sõnul tänu Eesti eesistumisele Euroopa Liidu Nõukogus, kus tema vastu tekkis usaldus ja arenes koostöö. "Kuna meil ei ole olnud välisministri positsiooni, siis üsna kiiresti tuli otsus, et me võtaksime kellegi tegeva järjepidevuse kandja."

Repsi kinnitusel on Liimets lubanud ka erakonda astuda.