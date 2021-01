Jaani: Keskerakonnaga liitumise plaan on olemas, vajan lihtsalt aega

Siseministri kandidaat Kristian Jaani ütles, et tal on kindlasti plaan Keskerakonda astuda, kuid vajab selleks veel aega.

Jaani kinnitas "Ringvaates", et tal oli Keskerakonna esimehe Jüri Ratasega juttu erakonda astumisest.

"Mina palusin endale aega selleks. Ma ei saa kohe seda sammu teha, vajan selleks aega. Ma saan loomulikult aru, mis on see ootus mulle ja pikk perspektiiv. Nii et see plaan selleks on mul olemas, see lihtsalt võtab aega, millal see allkiri anda," rääkis Jaani.

Jaani sõnul oli Ratase pakkumine reede õhtul talle ootamatu. Ta ütles samas, et kui ka mõni teine erakond oleks teda ministriametisse palunud, oleks ta samuti seda kaalunud.

Jaani andis ettepanekust laupäeva hommikul teada oma senisele ülemusele, politsei- ja piirivalveameti peadirektorile Elmar Vaherile. "Meil oli väga hea mõistmine ja toetus ja mul on väga hea kolleeg, kelle käest nõu küsida - tema, kes on tippjuht PPA-s," lisas senine prefekt.

Vastates saatejuhi küsimusele, kas nüüd on imelik olla oma senise ülemuse ülemus, ütles Jaani, et tema hinnangul pole poliitikas ülemuse-alluva suhe nii otsene.

"Mina arvan, et kui poliitilisel tasandil ei saa seda väga võtta sellisel kujul, et keegi on ülemus ja keegi on alluv. Haldusala ametiasutused on ikkagi väga iseseisvad ja väga iseseisva ja professionaalse juhtimisega ja minister kuidagi ei sekku asutuse juhtimisse sellisel kujul. Teine asi on poliitikate kujundamine," rääkis ta.

Jaani tõdes, et Elmar Vaheriga on tal kolleegina pikk ajalugu ning nad on koos töötanud erinevatel tasanditel. "Meil ei ole olnud ainult ülemuse-alluva suhe, vaid tasandeid on olnud erinevaid varasematel aastatel, ka siis, kui me mõlemad töötasime näiteks uurijatena. Loomulikult on mõistmine olemas," lisas ta.