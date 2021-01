Valgamaal on Ida-Virumaa järel suuruselt teine nakatumisnäit. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 680,8. Selle on põhjustanud aga suur viiruskolle hooldekodus.

Otepää vallavanem Jaanus Barkala toob oma pöördumises valitsusele välja, et kõrge nakatumisnäidu maakonnas on põhjustanud Valga vallas asuva Paju pansionaatide kolle, kus on üle 120 nakatunu.

"Põhjusel, et maakonnas üldiselt on vähe inimesi, siis selline kolle viib statistilise nakkusnäidu väga kõrgeks, aga sisu mõttes ei peegelda mitte kuidagi maakonna üldist seisu – veel vähem teiste erinäoliste piirkondade (valdade) oma," kirjutab vallavanem. Barkala lisas, et maakonnas on kokku kolm valda: Valga, Otepää ja Tõrva.

Näiteks on Otepää valla tuntud suusanõlvadel Barkala sõnul erimeetmena piiratud külaliste arvu ning ajutiselt tõstetud ka piletihinda.

"Otepää on talvepealinn ning oleme võõrustanud viimastel nädalatel traditsiooniliselt palju toredaid külalisi. Meie ettevõtjad on kohusetundlikud ning teinud endast sõltuvalt väga palju, et piirkonnas oleks COVID-19 viiruse oht võimalikult madal," sõnas ta.

Näiteks on alates 5. jaanuarist kuni 25. jaanuarini vallas haigestunud kokku 40 inimest.

"Olukorras, kus eelmine talv jäi üldse vahele ning meie valla ettevõtjad on käitunud väga vastutustundlikult, siis palume piirangute seadmisel arvestada piirkondade reaalset olukorda (mitte ainult maakonnapõhiselt) ning vaadata numbritele (sh nakkuskordaja) sisse. Valga valla hooldekodus toimunud COVID-19 kolle ei ole kuidagi seotud Otepää või Tõrva valla ettevõtete (sh meelelahutuse, spaade ja söögikohtade) toimimisega," sõnas vallavanem.

Tema hinnangul oleks aga täiendavate piirangute seadmine Otepää valla ettevõtjate suhtes ebaaus ning majanduslikult raskelt mõjuv.