Valgamaa hooldekodus on ulatuslik koroonakolle

Valgamaal Paju hooldekodus on koroonaviirusega nakatunud üle 120 elaniku ja töötaja. Suurest koldest hoolimata on osa haigeist juba tervenemas ja hoolduskeskus saab hakkama oma jõududega.

Suur koroonakolle Valga lähedal Paju pansionaatides on kümne päevaga järjest paisunud ja praeguseks on pärast mitut testimist tunnistatud terveks vaid alla kümne inimese ligi sajast hooldekodu elanikust.

Viirus on jõudnud üld- ja erihooldusteenust pakkuva keskuse kõigisse majadesse. Reedel otsustasid haiged üle vaadanud kiirabibrigaadid kolm inimest ka haiglasse viia.

"Ma olen nüüdseks ka ise saanud positiivse diagnoosi. Ma olen siin 12 ööpäeva järjest olnud ja töötanud. Ilmselt vältimatu. Ma teadsin, et ma selle saan, kui ma siia jään. Ei, ma ei lähe koju ja ma töötan seni, kuni ma suudan. Et saada nüüd veel mõni päev edasi, siis ma ilmselt võin koju minna. Siis juba tulevad meil järgmised haiguslehtedelt tagasi. Terviseamet teab seda, et ma olen selles majas, kus kõik on niikuinii positiivsed," ütles MTÜ Paju pansionaadid teenuste juht Monika Rogenbaum.

Hakkama on tulnud saada oma jõududega. Valga haigla pakkus appi meditsiinitudengeid, kuid need tuli tagasi saata.

"Siin oli ilmselt mingi pooltevaheline arusaamatus. Kuna meil terve maja on positiivsed, siis pole meil võimalik tekitada musta ja puhast tsooni. Terviseameti etteheide oli selles, et need tüdrukud ei tohiks siin olla, et nende jaoks pole puhast tsooni loodud," kommenteeris olukorda MTÜ Paju pansionaadid juhatuse esimees Kalju Sinisalu.

Pajus ollakse keerulisest olukorrast hoolimata siiski optimistlikud, et kõik saavad terveks. Laupäeval võis mõnd pansionaadi elanikku juba ka õues kõndimas näha.

"Meil pole enam kedagi kuhugi ümber kolida. Me tegime seda algul, esimesel päeval. Me veel lootsime päästa ja meil oli siis üks "puhas" maja. Et nakatumine on massiline, siis meil neid puhtaid ja musti tsoone pole võimalik teha. Aga nendes majades, kus meil elanikud elavad üksinda tubades, kui nad on negatiivsed, siis nad püsivad oma toas," selgitas Rogenbaum.

Võimalik, et viirus jõudis Pajju töötajate kaudu, kuid täpset põhjust ei teata. Valgas on nakatunute arv kasvamas, häiritud on nii haridus-, kultuuri- kui ka spordiasutuste töö.