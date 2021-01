Lutsar selgitas, et näiteks Pärnumaa nakatumisnäitaja on tõusnud pühade tõttu, kui paljud inimesed üle Eesti sinna puhkama sõitsid.

"Lokaalsed reeglid olid hädavajalikud, need töötasid väga hästi. Aga ühtlustamine ei pruugi tähendada tugevamaid reegleid, aga ka nõrgemaid reegleid. Ilmselt kuskil keskpõrandal saame kokku," ütles Lutsar.

Ta selgitas, et valitsusele tehakse ettepanek piiranguid ühtlustada teisipäeval ning seega on detailid veel läbi rääkimata.

Sellist puhangut nagu Iirimaal oli, Lutsar Eestis tõenäoliseks ei pea, kuna pole tulemas pühi ega pole plaanis suurejooneliselt baare avada. "Mul on väga hea meel praegu öelda, et Iirimaa on oma puhangu kontrolli alla saanud," lisas ta.

Samas on nakatumisnäitaja kõrge ka Valgamaal. Lutsari sõnul on Valgamaa nakatumisnäitaja just kõrgel hooldekodu kolde tõttu.

"See on niisuguste väikeste maakondade võlu ja valu /---/, väikestes maakondades üks suur puhang lükkab maakonna näitaja kõrgele," lisas ta.

Komandanditundi peab Lutsar aga äärmuslikuks meetmeks ning see võib sootuks vastupidise mõjuga olla. Ta täpsustas, et komandanditunni mõte on vältida pidusid, kuid inimesed võivad juba varem kokku saada ja öö läbi koos istuda.

"Viirus tõesti ei tea, kas on öö või päev, aga ma arvan, et niisugustele öisele pidutsemistele tahetakse sellega piiri panna," lisas professor.

Lutsar lisas, et oluline on püsida kodus, kuid tuleks käia jalutamas ka värskes õhus või minna suusarajale sportima.

"Ütleme, teoreetiliselt, spaa on väga hea koht viiruse levikuks, seal on soe, seal on niiske. Ja eriti, kui inimesed kuskil niisuguses soojas ja niiskes kohas koos on ja intensiivselt ka juttu ajavad," sõnas ta ja lisas, et Lõuna-Eestis oli pühade ajal temale teadaolevalt viirus levinud ka spaades.

Viirus ei levi hoogsalt Lutsari sõnul restoranides, kus järgitakse hajutusreegleid ja ei pidutseta.

"Kohas, kus inimesed on koos, karjuvad, laulavad üksteise seljas ja alkohol ka veel sinna juurde käib, siis sealt on palju puhanguid," lisas ta.