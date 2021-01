Kutsekooli õpilased ehitavad Võru varjupaiga koertele uued kuudid

Kuigi Väimelas tisleriametit õppivad noored välispraktikale sõita ei saa, siis Erasmus+ kutsehariduse õpirände programmi raames juhendab nüüd õpilasi veebi teel Soome Omnia kutsekooli õpetaja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koerakuutide ehitamise näitel õpitakse materjale keskkonnasääslikult kasutama ning samuti silmas pidama varjupaigaloomade vajadusi.

"Me leppisime kokku partnerkooliga, et teeme kuudid taaskasutatavatest materjalidest või tootmisjääkidest. Meie head koostööpartnerid - ehitusettevõtjad - on meie koolile andnud materjale, millest need kuudid valmivad. Seega me näitame ka õpilastele, et ei pea kohe kõike minema poest ostma, vaid on ka teistsuguste vahenditega võimalik kuudid valmis teha," selgitas Võrumaa kutsehariduskeskuse arendusjuht Siret Lillemäe.

"Mida oskab üks varjupaik tahta! Me ju sõltume annetajatest, sõltume oma toetajatest, sõltume inimestest, kes märkavad meid ja meie loomi, kes vajavad abi. Tegelikult võib öelda, et see on ainult positiivne ja eriti, kui seda teevad noored," rääkis Võru loomade varjupaiga juhataja Reelika Rehemets.