Kagupiiri piiripunktid on avatud viimast nädalavahetust ning enne teisipäevast sulgemist on liiklust varasemast rohkem mõlemal suunal.

"Liikumist on üsna palju. Võrreldes kuu algusega on reisijate mahud kasvanud circa 20–30 protsenti. Aga üldjoontes on kõik stabiilne ja kontrolli all," selgitas Kagu piiripunkti juht Peter Maran.

Tema sõnul on kasvava liikluse taga inimeste soov viimased vajalikud käigud ära teha.

"Kellel on mingisugused olulised asjaajamised veel Venemaal teha, siis praegu üritatakse need asjad ära teha. Seetõttu on ka liiklusmahud veidi suuremad," märkis Maran.

Järjekorrad on tingitud eelkõige tollikontrollist

Kuigi reisijaid on rohkem, ei ole järjekorrad piiril viimastel päevadel oluliselt pikenenud. Marani kinnitusel on ooteajad olnud samasugused alates ajast, mil maksu- ja tolliamet alustas täielikku tollikontrolli ka Eestisse siseneval suunal.

"Järjekorrad on olnud sellised, nagu nad praegu on, alates sellest, kui maksu- ja tolliamet alustas ka riiki siseneval suunal täieliku tollikontrolli teostamist. Ehk see tõmbas piirikontrolli tempo alla, kuna kontrollide maht suurenes järsult ja siis tekkisid ka kohe järjekorrad," ütles Maran.

"Pigem need järjekorrad ei ole olnud mõjutatud sellest, et need piiripunktid hommeõhtuse seisuga kinni lähevad. Pigem on olnud see tollikontrolli tõhustamine järjekordade tekke põhjuseks," lisas ta.

Piiripunktides intsidente olnud ei ole

Erinevalt Narvast, kus piiri sulgemine on tekitanud pahameelt, on olukord Koidula, Luhamaa ja Saatse piiripunktides olnud rahulik ning vahejuhtumeid ei ole esinenud.

"Inimesed on olnud pigem leplikud, aktsepteerinud seda, et piiripunktid lähevad kinni. Selle najalt meil küll mingisuguseid konflikte ei ole üles kerkinud. Ei ole olnud jõu kasutamist, ei ole olnud mingisuguseid tavatuid olukordi, ei mingeid provokatsioone ega ka oma pahameele väljanäitamist," kinnitas Maran.

Kuna alates teisipäevast idapiiri piiripunktides enam piirikontrolli ei tehta, siis sealsed ametnikud suunatakse teistele ülesannetele piirihalduses.

"Piirikontrolli, tõsi, meil idapiiri piiripunktides alates teisipäevast enam teha ei saa või ei ole põhjust, kuid meil on ülesandeid, kuhu meil on võimalik ametnikke suunata. Tõhustame idapiiri valvamist ja kindlasti ka siseriiklikke tegevusi Schengeni kompensatsioonimeetmete näol," lausus Maran.