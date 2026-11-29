Ekspress Grupp müüs talle kuulunud kirjastuse Hea Lugu senisele tegevjuhile Vallo Kalvikule ning kirjastustele Pegasus ja Eesti Raamat. Tehingu osapooled hinda ei avalikusta.

Ekspress Grupi juhi Liina Liivi sõnul ei näe kontsern end strateegiliselt pikaajaliselt raamatukirjastusäris, mistõttu otsiti Heale Loole uus omanik.

Ka Hea Loo tegevjuhi Vallo Kalviku hinnangul peitub tehingu põhjus tegevusvaldkondade erinevuses.

"Hea Lugu on klassikaline raamatukirjastus. Teeme ikkagi enamikus asju veel paberi peal – kõvad kaaned, õmmeldud köited, selline vanakooli kirjastus. Ekspress Grupp on oma meediaettevõtetega hästi digi poole suunatud, nii nagu meediatarbijadki paljus. Ilmselt seal on see asi," selgitas Kalvik.

Tehingu tulemusena jaguneb kirjastuse omandisuhe kolmeks võrdseks osaks.

"Kui enne oli omanikuks ainult Ekspress Grupp, siis nüüd on üks kolmandik kirjastus Pegasuse oma, teine kolmandik on kirjastuse Eesti Raamat oma ja kolmas kolmandik on minu oma," märkis Kalvik.

Tehing on juba jõustunud ning novembri algusest tegutseb kirjastus uute omanikega.

Nimi ja suund jäävad samaks

Hoolimata omanikevahetusest jätkab 15 aastat tegutsenud kirjastus tegevust nime all Hea Lugu ning kirjastamine läheb Kalviku kinnitusel edasi senisel kujul.

"Heal Lool on oma nägemus ja selline nišš või oma koht Eesti kirjastuste seas täitsa olemas. Me oleme hästi Eesti autorite, Eesti klassika ja Eesti väärtkirjanduse kesksed – meil on ka tõlkeraamatuid, aga mulle tundub, et Eesti autoritega mässamine on meie kõige tugevam külg," lausus Kalvik, lisades, et ilukirjanduse kõrval püsivad valikus endiselt ka koka-, aia- ja käsitööraamatud.

Kalviku hinnangul on kaubamärgi säilitamine oluline nii koostööpartneritele kui ka lugejatele.

"Hea Lugu on see nimi, mille all oleme 15 aastat tegutsenud. Mul on tunne, et näiteks kultuurkapitalis oleme heas kirjas ja teiste tõsiste partnerite jaoks veel. Mulle tundub, et Hea Lugu on jälje jätnud. Selles mõttes oleks jah kahju olnud, kui see kirjastus oleks kuidagi kaotsi läinud või ära libisenud," ütles ta.

Laiemast Eesti kirjastusturu tulevikust rääkides märkis Kalvik, et liitumised ja koondumised on tõenäoline suund ka Eestis, sarnaselt rahvusvahelise praktikaga, kus suuremate kontsernide all tegutsevad eraldiseisvad kaubamärgid ehk imprint'id.

"On mingisugune suur grupp või emabränd või emakirjastus, nagu näiteks Penguin või Random House või HarperCollins. Ja selle all on võib-olla neid eraldi teineteisest sõltumatult tegutsevaid kirjastusi terve ports. Aga mõningaid asju saab siis hallata või mõelda kamba peale korraga," selgitas Kalvik.