Reps: poliitloogika järgi on Keskerakonna ja Reformi valitsus toimiv

Repsi sõnul pole suuri vastuolusid seni läbirääkimistel ette tulnud, pigem on tulnud teemade ringi kompaktsemaks muuta, sesta kahe aastaga kogu maailmavalu uuel koalitsioonil lahendada ei ole võimalik.

Ministrikohtade jaotamiseni pole veel kaks erakond jõudnud, kuid Reps ei soostunud kinnitama, et varem Kaja Kallase poolt välistatud siseministri ja justiitsministri kohad Keskerakonnale ei tule.

"Igasugu välistamised teevad hilisemad jagamised keeruliseks. See oli üks intervjuu ja peale seda on Kaja Kallas korduvalt öelnud, et ametite jagamine tuleb hiljem. Põhjus ongi selles, et kui lähed proportsionaalselt kohti jagama, siis millegi välistamine tähendab kuskil mujal panuse tõstmist. /.../ On võimuministeeriumid, rahaministeeriumid, pehmed ministeeriumid ja väikesed ministeeriumid, ja need peavad ka olema suhteliselt proportsionaalselt jagatud, kui me räägime võrdsest liidust," rääkis Reps.

Reps ennast valitsuses ei näe. "Kinnitan, et ei ole endale ühtegi positsiooni isegi ettekujutuses võtnud. Seda kahel põhjusel: esiteks pole nii võimaik koalitsiooniläbirääkimistel olla, kui sa oled ette kujutanud, mis võiks olla ühe erakonna ja mis teise. Teiseks loomulikult, ei saa salata, et minu suhtes käib menetlus ja ma pean otsustama, millise positsiooni ma võtan," lausus Reps.

Reformierakonnaga koalitsiooni moodustamise kohta märkis Reps, et see on kõige loogilisem lahendus kõigi jaoks. "Poliitloogika järgi toimiv valitsus on Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus, siin ei ole mingit küsimus – kaks suurt erakonda, soov toimetada, leida ühisosa. Ei ole ju saladus, et kolmikliidus, mis oleks olnud alternatiiv – Reformierakond, Isamaa, sotsiaaldemokraadid – on juba sisse ehitatud teatud pinged aegadest," lausus ta.

"ERJK menetlused pole olnud meelepärased"

Keskerakond esitas teisipäeval riigikogu põhiseaduskomisjonile teatise, et nad võtavad oma allkirja erakondade rahastamise järelvalve komisjoni (ERJK) likvideerimise eelnõult tagasi.

Reps ei soostunud kinnitama Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi väidet, et just tema tõi kolmikliitu idee ERJK kaotamiseks. "Ma hetkel seda köögipoolt ei lahkaks," ütles Reps, kuid möönis, et komisjoni menetlused on olnud häirivad.

"Tõele au andes, ERJK menetlustoimingud Keskerakonna suhtes ei ole olnud meile kõigile meelepärased. Aga katse lämmatada – ei," lausus Reps.

ERJK likvideerimise eelnõu võeti Repsi sõnul tagasi ka selleks, et koalitsiooniläbirääkimised saaks takistusteta jätkuda. "Selge on see, et meil seisavad ees läbirääkimistel õigusriigi ja korruptsiooni teemad. Keskerakond saab edasi minna vaid siis, kui me oleme ka reaalselt valmis selle teemaga tegelema," ütles ta.

Repsi sõnul võetakse äärmiselt tõsiselt ka Porto Francoga seotud korruptsioonikahtlustust. "See, et me oleme võtnud seda süüdistust äärmiselt tõsiselt, näitab, et me ei ole enam peaministri erakond. Äärmiselt kahetsusväärne juhtum, absoluutselt, muidugi," ütles Reps.