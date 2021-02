Samost ja Sildam arutlesid ametnikutüüpi ministrite üle uues valitsuses

Uues valitsuses on ministreid, kes on rohkem ametnikud kui poliitikud ning see avaldub nende raskustes oma seisukohti avaldada, leidsid ajakirjanikud Anvar Samost ja Toomas Sildam pühapäeval omanimelises saates.

"Meil on [praegu] erandlik valitsus, sest seda on juhtunud väga harva, et minister ei kuulu valitsust moodustavasse erakonda ega ole kandideerinud ka valimistel," tõdes Samost viidates välisminister Eva-Mari Liimetsale ja siseminister Kristian Jaanile.

Tema hinnangul on just poliitikukogemuse puudumine takistanud Liimetsal selgelt vastamast küsimustele, mis nõuavad oma seisukoha avaldamist.

"Sellest tuleneb see, et kui Liimetsalt küsitakse, kas Eesti peab Hiina suhtes võtma ühe- või teistsuguse positsiooni, siis minister takerdub välisministeeriumi jutupunktidesse. Sisemine veendumus puudub. Või kui on, siis ta ei soovi seda väljendada," leidis Samost.

"Välisministri sisemine veendumus võib mõnikord olla vastuolus Eesti riigi ametliku seisukohaga," märkis Sildam.

Samosti hinnangul suudavad siiski ministrid, kellel on vaade olemas, esitada ka koalitsioonilepingus kokku lepitut, modifitseerides vajadusel oma seisukohti. "Kui vaadet pole, kui sind kutsutakse valitsusse pärast seda, kui koalitsioonilepe on valmis tehtud, siis on situatsioon teistsugune. Ta pole parem ega halvem, aga ta on teistugune," ütles ta.

Sildami sõnul jääb välis- ja kaitseministri ning peaministri isiklik arvamus sageli koalitsioonilepingu varju.

Ajakirjanike hinnangul oli Liimetsa pühapäeva hommikul tehtud kommentaar Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Josep Borrelli Moskva-visiidi teemal hilinenud, kuid mõlemad tunnistasid, et see oli harvanähtavalt jõuline.

Ehkki Jaani on seni esinenud meedias ladusamalt, siis pole ta pidanud veel ka vastama sellistel teemadel, kus oleks jutuks näiteks ühiskonda lõhestavad rändeküsimused, märkis Sildam.

Samosti hinnangul on lisaks Keskerakonna poolt ministriteks toodud endisele Eesti suursaadikule Prahas ning politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektile valitsuses veel ministreid, kes on eelkõige administraatorid. Ta tõi välja Taavi Aasa ja Jaak Aabi Keskerakonnast ning Kalle Laaneti Reformierakonnast.

Lisaks oli saates juttu vaktsineerimise olukorrast ning esmaspäeval toimuvatest riigikogu aseesimeeste valimistest.