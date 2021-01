Tartu ohtlike jäätmete tehase ehitamine lükkub aasta võrra edasi

Tervisele või keskkonnale kahjulike jäätmete põletamise tehas on Tartu linnas praegugi, aga plaanide järgi pidi selle asemele aasta lõpuks kerkima ligi kuus korda võimsam tehas.

Ettevõte lootis, et kuna praeguse tehase tegevuse keskkonnamõjusid on juba varem hinnatud, pole uut hindamist vaja teha.

"Praegu on probleem selles et keskkonnaamet otsustas algatada KHF tegevuse peale ja sellest tulenevalt lükkub meie protsess aasta poolteist edasi. Meie poolt on kõik andmed ja eelhinnang tehtud, ma ei oska kommenteerida nende otsust, sest seaduses on õigus, et nad ei pea seda põhjendama. Kui Kunda oleks edasi töötanud, siis ei oleks meil seda teemat mis meil täna on üleval," ütles Epler& Lorenz juhataja Janis Lorenz.

Veel üle-eelmisel aastal põletati enamik eesti ohtlikest jäätmetest Kunda tsemenditehases. See lõpetas aga mullu märtsis tegevuse ning nüüd põletab eestis ainsana ohtlikke jäätmeid Eple & Lorenzi üsna väikse võimsusega Tartu tehas.

Seepärast ongi ettevõttel tuli takus, et jäätmed ei hakkaks liigselt kuhjuma. Ka keskkonnaamet tõdeb, et Eesti võimekus ise ohtlikke jäätmeid põletada on väike.

"Kui vaatame statistikat, siis eelmisel aastal suurusjärgus 20 000 tonni jäätmeid põletati ja nüüd alles on jäänud Epleri tehas mille võimsus on 2000 tonni. Niiet see hirm on tegelikult põhjendatud. Alternatiiv on see, et kui praegu käitlusvõimet ei ole, hoiame laos. Teine alternatiiv on see, et viime piiriülesele käitlemisele," ütles Kalle.

Kalle tõdes, et kuigi eesti vajaks suuremat võimekust ohtlikke jäätmeid põletada, on nii suure tehase ehitamise puhul keskkonnamõjude hindamise algatamine kohustuslik.

"Siin on ühtpidi sisulist tööd hästi palju, aga teistpidi inimeste kaasamist ja avalikustamist. Niiet need võtavad aega, aga sõltub erinevatest osapooltest," märkis ta.

"Keskkonnaamet on kahtemata nõudlik, tuleb kasutada võimalikult kaasaegset tehnoloogiat, ka õhuheitmete pool saab olema väga reguleeritud. Niiet kui neid nõudeid täidetakse, siis on edulootus suur."