Leedu Tööerakond lahkub ALDE-st

Leedu Tööerakonna nõukogu otsustas esmaspäeva hommikul lahkuda Euroopa Liberaaldemokraatlikust Liidust (ALDE), üks selle põhjusi on erakonna esimehe Viktor Uspaskihhi Euroopa Parlamendi fraktsioonist Renew Europe väljaheitmine tema homofoobse avalduse pärast.

"On mitu põhjust. Ka ALDE ise on saatnud selliseid märguandeid, muutes põhikirja, kui langetas Viktor Uspaskihhi kohta otsuse. Põhikirja muudeti, et saaks välja heita aruteluta erakonnas endas," ütles BNS-ile Tööerakonna seimi liige Ieva Kacinskaite-Urboniene.

"See oli küllalt selge märguanne, et koos erakonna esimehega ei ole ka meie soovitud," lisas ta.

Kacinskaite-Urboniene ütles samas, et "punkti ei panda" ning võimalik, et aja möödudes võib naasta sellesse samasse erakondade perre.