Läti kiitis heaks koroonaviiruse vaktsineerimiskava

Ehkki selline kava koostati juba eelmise tervishoiuministri Ilze Vinkele juhtimisel, langes see siis peaminister Krišjanis Karinši kriitika alla ega saanud valitsuse toetust.

Ministeerium näeb ette vaktsineerimisvõrgustiku väljaarendamise, et ühendada olemasolevad ressursid ja vaktsineerimist vajavate inimeste nimekiri. Nimekiri näitab ära vaktsineeritava kuulumise mõnda eelisrühma, vaktsineerimispaiga, kontaktandmed ja muu vajaliku informatsiooni.

Samuti töötatakse kogu protsessi haldamiseks välja eraldi IT-süsteem.

Et jõuda 2021. aasta suvel 70 protsendini elanikkonnast, peaks tempo tõusma 100 000 kaitsesüstini nädalas.

Samal ajal arvestab muudetud kava sellega, et AstraZeneca vaktsiin jõuab riiki loodetavast aeglasema tempoga. Algul loodeti saada esimeses kvartalis 423 957 vaktsiiniannust, kuid see väheneb 108 791 annusele.

Samuti saadakse 444 040 loodetud Pfizer/BioNTechi vaktsiiniannuse asemel esimeses kvartalis 182 661 annust.

Seni on Läti saanud vaid 31 425 doosi koroonavaktsiini, sellest 30 225 on Pfizer/BioNTechi ja 1200 Moderna oma.

Eelmisel nädalal valitsusele esitatud tervishoiuministeeriumi aruande järgi peaks Läti saama selle aasta esimeses kvartalis 497 827 doosi koroonavaktsiini, millest jätkub 248 914 inimese vaktsineerimiseks.

Läti valitsus kiitis heaks veel 420 000 doosi Moderna vaktsiini ostu

Läti valitsus kiitis neljapäeval heaks plaani osta veel 420 000 doosi Moderna koroonavaktsiini, mis peaks jõudma kohale aasta teises pooles, ütles tervishoiuminister Daniels Pavluts.

"Me peame seda vajalikuks otsuseks, et juhul, kui teiste tootjate vaktsiinid hilinevad, võiksime kindlad olla, et meil on vaktsiini piisavalt," seletas ta.

Läti on esitanud taotluse ka kahe vaktsiinikandidaadi ostuks. Ühte neist töötab välja NovaVax ning see peaks valmima aasta keskel, teise, Valneva vaktsiini valmimisaeg ei ole teada, ütles Pavluts.

Tervishoiuminister ütles BNS-ile, et NovaVaxi ja Valneva vaktsiini on kavas osta üle 546 000 doosi.

Läti saab suure koguse vaktsiini kõige varem aprilli alguses

Läti võib oodata koroonavaktsiinide suuremaid koguseid kõige varem aprillis, ütles neljapäeval tervishoiuminister.

"Esimeses kvartalis me ei saa kindlasti nii palju AstraZeneca vaktsiinidoose, kui me lootsime," ütles minister.

Esimesed suuremad koroonaviiruse vaktsiini saadetised võivad jõuda Lätti alles aprillis, ütles minister. Aprillis peaks Läti saama märkimisväärse koguse Pfizeri-BioNTechi vaktsiini, samuti AstraZeneca ja Moderna vaktsiini.

Teises kvartalis peaks Läti saama 1 757 831 doosi, sealjuures 751 122 doosi AstraZenecalt, 344 410 doosi Pfizerilt, 199 783 doosi Modernalt, 231 200 doosi Janssen Pharmaceutica NV-lt ja 231 316 doosi CureVacilt.

Optimistliku stsenaariumi järgi võib Läti saada piisavalt vaktsiini, et oma vaktsineerimisprogramm lõpule viia neljandaks kvartaliks.