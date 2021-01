Läti plaanib suve lõpuks vaktsineerida 70 protsenti täiskasvanuist

Lähiajal luuakse Lätis kogu riiki hõlmav ühtne andmebaas ja avatakse veebikeskkond, et moodustada vaktsiinisoovijate järjekord. See võtab arvesse vaktsiinide saabumist, eelistatud elanikkonnarühmi ja kaitsesüstimispaiku.

Sel nädalal kiitis Läti valitsus heaks uuendatud vaktsineerimiskava ja tööd alustas kaitsesüstimise läbiviimist korraldav büroo.

Peagi avatav veebikeskkond manavakcina.lv võimaldab end nii järjekorda panna kui ka oma järjekorra kulgu jälgida. Kel netiühendust ja arvutit pole, saab liituda ka telefoni teel. Veel on võimalik registreeruda perearsti või töökollektiivide kaudu.

Eesmärk on luua üks üleriigiline süsteem, mis oleks arusaadav kõigile. Valida saab küll vaktsineerimise aega, kuid mitte kohta ja vaktsiini.

"Eesmärk on suve lõpuks vaktsineerida vähemalt 70 protsenti Läti elanikest – see on kokku umbes 1,2 miljonit inimest kõigis Läti paigus. Peame tagama võimekuse kaitsesüstida nädalas vähemalt 100 000 elanikku. Ja tippajal, kui meile saabuvad eriti suured vaktsiinikogused, kuni 150 000 inimest nädalas. Koondame selleks kõik jõud," ütles Läti terviseminister Daniels Pavluts.

Vaktsineerimiseks kaasatakse kõik võimalused nii riigi- kui ka erameditsiinis. Tagatakse kiire valmisolek avada vajadusel vaktsineerimisboksid spordi- ja näitusehallides.

Praegu on aga vaktsiinide saabumine Lätti aeglane, ja siin võib olla probleeme ka Läti sees. Püütakse selgitada, kelle korraldusel vähendati esimest 800 000 doosi hõlmanud Pfizeri/BioNtechi vaktsiini tellimust kaheksa korda.

Teisalt on Läti nüüd vigadest õppinud ja aprillis-mais peaks suured partiid kohale jõudma ka siis, kui mõnel tootjal peaks tekkima tarneraskusi.

Uuel nädalal tuleb Läti valitsusel otsustada, kas 7. veebruaril lõppevat rangete piirangutega eriolukorda veel pikendada

Läti peaminister Krišjanis Karinš on korduvalt kinnitanud, et valitsuse eelistus on rahva tervis ja seejärel kõik muu.