Leedu viimastel nädalatel jõuliselt langenud nakatumisnäitaja on nüüd lisaks Lätile madalam ka kui Eestis.

Eelmise aasta lõpus kerkis Leedu nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta ligi 1500-le, millega tõusti ka mõneks nädalaks Euroopa tippu. Uuel aastal hakkas Leedu nakatumisnäitaja langema ning eelmisel nädalal langes see allapoole Lätit.

Kolmapäeva hommikuse seisuga on Leedu nakatumisnäitaja madalam ka kui Eestis. Leedu nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 443 ja Eestil 536. Läti vastav number on 568.

Möödunud ööpäevaga lisandus Leedus 760 koroonapositiivset, suri 16 koroonaviirusega nakatunud inimest. Eestis lisandus 688 ja suri üheksa inimest.

Koroonasuremuse näitajad on aga Leedus endiselt Balti riikide võrdluses kõrgeimad. Leedu koroonasuremus 100 000 inimese kohta on 12,8, Lätil 11,0 ja Eestil 6,0.

Leedus on alates pandeemia algusest kokku surnud 2867 ja Eestis 433 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Euroopa kõrgeimad nakatumisnäitajad on praegu Portugalis, Andorras ja Hispaanias.