Valitsus saadab poleemikat tekitanud nimeseaduse ministeeriumisse tagasi

Riigisekretär allkirjastas teisipäeval resolutsiooni, millega lõpetab nimeseaduse eelnõu ettevalmistamise.

Nimeseadus on tekitanud ühiskonnas palju elevust tekitanud. Näiteks oli ministeeriumi plaan, et uue perekonnanime soovijad võiksid ise omale nime välja mõelda, et mitmekesistada Eesti perekonnanimede valikut. Koos elavad samasoolised paarid aga üksteise perekonnanime võtta ei võiks. Lastele ei tohiks aga panna nii ema kui ka isa perekonnanime. Plaan oli ka keelustada eelnõuga kehtivat karistust kandvatel inimestel nimemuutmise.

Riigisekretär Taimar Peterkop nimetab otsust formaalsuseks, mis on uue valitsuse ametisse astumisel tavapärane ja see ei tähenda, et töö eelnõuga lõppenud oleks.

"Siseministeerium hindab uuesti, kas peavad vajalikuks selle asjaga edasi minna, siis tulevad sellega uuesti valitsusse. Kuna rahvastikuministrit uues valitsuses pole, siis saatsime eelnõu ministeeriumisse tagasi," selgitas Peterkop ERR-ile.

Peterkop lisas, et eelmise valitsuse tehnilisemad ja lihtsamad algatused lähevad edasi, ent kõik töös olevad komplekssemad või põhimõttelisemad teemad vaatab uus valitsus üle ja saadab vajadusel vastutavasse ministeeriumisse ümbertegemisele.

Milliseid eelnõusid see saatus tabab, pole veel otsustatud, sest töö käib jooksvalt.

"Praegu ei ole rohkem teada, kas ja milliseid eelnõusid veel võidakse tagasi saata. Eelmise nädala istungi kavas oli veel ka eelmise valitsuse algatatud eelnõusid. Lisaks vaatavad eelnõusid läbi praegu ka ministeeriumid ise," lisas valitsuse pressinõunik Liis Velsker.