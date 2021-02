Saksamaa valitsus kaalub Venemaa vastu uusi sanktsioone

Saksamaa valitsuse pressiesindaja Steffen Seiberti sõnul konsulteerib Berliin uute sanktsioonide asjus oma Euroopa partneritega. Seibert mõistab hukka ka politseivägivalla, mida võis näha nädalavahetusel Navalnõi toetusmeeleavaldustel ja uuesti eile kohtuhoone juures, kuhu oli samuti kogunenud palju Navalnõi poolehoidjaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Kreml peab tagama ka väljendus- ja kogunemisvabaduse, mis toob mind

arvukate teadete juurde rahvusvahelises ajakirjanduses politseijõhkruse nördimapanevaist näidetest, politseivägivallast rahumeelsete ja kaitsetute demonstrantide vastu," rääkis Seibert.

Toetusmeeleavaldusi jätkati kohtuistungi ajal ka mujal Venemaal ning sealgi jõhkrutses politsei protestijate kallal ning võttis neid valimatult ka kinni. Kokku peeti Venemaal eile kinni vähemalt 918 Navalnõi poolt meelt avaldanut, neist 573 Moskvas.

Politseivägivald on president Vladimir Putini vastu meelestanud paljusid seni veel ükskõikseid Venemaa elanikke, rääkimata siis neist, kes juba varem Navalnõi poolt olid.



"Mind ei eruta eriti ei meie võimude, ega ka Navalnõi tegevus. Minu jaoks pole õige kutsuda üles kooskõlastamata meeleavaldustele. Pealegi oli Navalnõi arvel

mitmeid üleastumisi. Minu arust pole paha, et ta vangi pandi, aga ma saan tema poolt olevatest inimestest aru," lausus Moskva elanik Maksim.

Siiski ei saa öelda, nagu oleks avalik arvamus nüüd täielikult Putini vastu pöördunud. Putini pooldajad pole kuhugi kadunud, aga endiselt leidub neidki, kes ei üht ega teist poolt valida ei taha.



"Ma loen uudiseid. Ma töötan kesklinnas, seega mõjutab kõik see ka minu tööd ja sinna pääsemist. Inimesed avaldavad meelt ja minu arust on see õige. Inimesed on väsinud, nad ei ole lollid. Nad näevad, et neid on haneks tõmmatud. Mis puutub politsei tegevust, siis nad on elajad. Olukord meenutab kaudselt Valgevene stsenaariumi," sõnas Moskva elanik Danila.

Viimastel andmetel on Navalnõi viidud ühte Kesk-Venemaal asuvasse vanglasse, et tema pooldajad ei saaks vangla juures pidevalt toetusmeeleavaldusi korraldada.