Venemaa teatas reedel, kui Moskvas oli külas Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell, et saadab välja kolm EL-i riikide diplomaati. Moskva otsusele järgnes EL-i riikide terav kriitika.

Saksa, Poola ja Rootsi diplomaat saadetakse Venemaalt välja selle eest, et nad võtsid väidatavalt osa vangi pandud opositsioonipoliitiku Aleksei Navalnõi toetusmeeleavaldusest. Veebiväljaande EUObserver andmeil tehti otsus teatavaks samal ajal, kui Borrell pidas pärast kohtumist Vene välisministri Sergei Lavroviga pressikonverentsi.

Vene välisministeerium teatas avalduses, et kolme EL-i riigi diplomaadid võtsid 23. jaanuaril osa "seadusevastastest meeleavaldustest" ja nad kuulutati soovimatuteks isikuteks. "Neile anti käsk lähitulevikus Venemaalt lahkuda," ütles ministeerium ja lisas, et Moskva ootab nende riikide diplomaatidelt edaspidi "rahvusvahelise õiguse normide ranget järgimist".

Saksamaa, Rootsi ja Poola mõistsid oma diplomaatide väljasaatmise karmilt hukka.

Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles, et diplomaatide väljasaatmine on Moskva järjekordne samm eemale õigusriigi reeglite järgimisest. "Me peame väljasaatmist põhjendamatuks," ütles Merkel pärast videokohtumist Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga. Tema sõnul sai ta juhtunust teada videokonverentsi ajal.

Venemaa tegevust kritiseeris ka Macron, kes ütles, et taunib "väga tugevalt" Moskva käitumist Navalnõiga alates tema mürgitamisest kuni tema vahistamise ja välisdiplomaatide väljasaatmiseni. "Ma olen solidaarne nende kolme riigiga, kelle diplomaadid välja saadeti," ütles Macron pärast kohtumist Merkeliga.

Poola teatas reedel, et kutsus väljasaatmise otsuse järel vestlusele Venemaa suursaadiku. "Poola ootab Vene võimudelt selle eksliku otsuse tagasipööramist. Vastasel juhul jätab Poola endale võimaluse vastata kohaselt," öeldakse välisministeeriumi teates.

Rootsi välisministeeriumi esindaja sõnul oli Moskva samm täiesti põhjendamatu. "Me lükkame tagasi Venemaa väite, et diplomaat osales demonstratsioonil," ütles pressiesindaja.

Vene politsei on pidanud Navalnõi toetusmeeleavaldustel üle riigi kinni rohkem kui 10 000 inimest.