Läti pikendab erakorralist olukorda veel kahe kuu võrra, kuni 6. aprillini. Kaks päeva kestnud kaugtööistungil otsustas Läti valitsus ka seda, et alates järgmisest neljapäevast on kaks nädalat keelatud riiki siseneda neil, kel pole selleks mõjuvat põhjust.

Nii loodetakse aeglustada viiruse uute mutatsioonide levikut Lätis. Reedest saab Lätis registreeruda vaktsineerimiseks, kuid ülisuure huvi tõttu on vastavatud veebileheküljele pääsemiseks pikk ootejärjekord.

Kui hommikul kell 10 avati veebileht manavakcina.lv, et igaüks saaks end vaktsineerimisjärjekorda panna, oli huvi nii suur, et autentimislahendus ei suutnud kümneid tuhandeid huvilisi korraga teenindada.

"Praeguseks, nagu ma tean, on vaktsineerimiseks edukalt registreerunud 3500 inimest. Vaadates aga selle veebikeskkonna külastajate arvu, näeme, et huvi end järjekorda panna on ilmutanud 25 000 inimest. Selle lühikese aja jooksul, mil koduleht on olnud avatud," ütles Läti terviseminister Daniels Pavluts.

Lätlaste suur vaktsineerimishuvi on mõistetav, sest juba kolm kuud kestnud eriolukord ja ranged piirangud pole Lätis nakatumist oluliselt vähendanud. Sel nädalal otsustas valitsus, et piiranguid saab leevendama hakata siis, kui kahe nädala keskmine nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta väheneb kolm korda ehk 200-ni. Praegu on see 550.

Eestlasi puudutab Läti valitsuse otsustest ehk enim see, et järgmisest neljapäevast kahe nädala jooksul võib Lätti siseneda vaid mõjuva põhjusega – näiteks tööle, õppima, matustele. See põhjus tuleb elektroonilisse andmebaasi covidpass.lv kirja panna.

Kaugsõiduautojuhid ja meremehed peavad valmis olema täiendavate dokumentide esitamiseks, vastav nimekiri on Läti transpordiministeeriumi kodulehel näha. Kaheks nädalaks keelab Läti otselennud Suurbritanniasse, Iirimaale ja Portugali.

Läti peaminister Krišjanis Karinš ütles, et piiri Eesti ja Leeduga Läti sulgeda ei plaani, kuid kaalutakse lisapatrullide suunamist piiriteedele.

Terviseminister Pavluts märkis, et lätlaste jaoks on ülisuur mõttekoht, miks sureb riigis koroonaviirusega seotud tüsistustesse kolmandiku võrra rohkem inimesi kui mujal Euroopas, viiendik neist kodus või hooldekodus.