Macron ja Merkel kaitsesid Euroopa Liidu vaktsineerimisstrateegiat

"Toetan täielikult Euroopa lähenemisviisi," lausus Macron videobriifingul pärast Merkeliga peetud kõnelusi.

Merkel rõhutas, et EL-i ühistellimused olid õige valik, kuigi vaktsineerimiskampaania algsed raskused on osutanud, et blokil tuleb lisada ravimitootmise võimekust. Tema sõnul teevad EL ja vaktsiinitootjad kõik võimaliku, et kiirendada vaktsineerimist ja laiendada tootmisliine.

Merkeli sõnul on EL tellinud vaktsiine rohkem kui küllalt kõigi ühenduse 450 miljoni elaniku jaoks.

Macron möönis reedel, et katseliste mRNA vaktsiiniide kiire edu oli üllatus ja keegi poleks võinud arvata, et turvalised vaktsiinid saadakse kasutusse nii kiiresti.