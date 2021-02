Viimase kuu jooksul on USA-s koroonaviirusega nakatunute arv vähenenud 56 protsenti.

Haiglaravi vajajate hulk on vähenenud 38 protsenti.

Kuigi massilise vaktsineerimise käigus on USA-s haigusjuhtumite arv vähenenud, siis endiselt on palju inimeste hospitaliseerimisi ja surmasid. Samuti on eksperdid mures uute nakkavamate koroonaviiruse mutatsioonide kiire leviku pärast.

"Praegu on mure selles, et me tuvastame üha rohkem uute koroonaviiruse variantide levikut USA-s ja see võib põhjustada nakatunute arvu uue tõusu," ütles George Masoni ülikooli professor Saskia Popescu.

"Koroonaviirusega nakatunute arv on USA-s langenud ka sellepärast, et vähenenud on puhkusereiside arv," lisas Popescu.

USA riigiametnike jaoks on koroonaviiruse epideemia kontrollimine olnud pikka aega tegevus, kus on otsitud tasakaalu.

"Ma arvan, et me peaksime mõningaid piiranguid kergendama, kuna neil on tõsised sotsiaalsed tagajärjed ja mõjutavad inimeste tervist. Kuid ma muretsen, et liiga kiire piirangute vähendamine võib julgustada inimesi valvsust kaotama ja see võib viiruse levikut uuesti kiirendada," ütles Philadelphia terviseametnik Thomas Farley.

Mõned USA osariigid on nakatunute arvu vähenemisele juba reageerinud ja plaanivad mõningaid piiranguid leevendada.

New Yorgi linn kavatseb reedel piiratud kujul avada inimestele restoranide siseruumid, kaks päeva plaanitust varem.

Massachusettsis lubati restoranidel, spordisaalidel ja muudel ettevõtetel siseruumide täituvust suurendada 40 protsenti.

"Kuna olukord on paranenud, teeme mõningaid muudatusi. Paljud piirangud jäävad kehtima, näiteks kui kaua võivad restoranid inimestele avatud olla. Need on paljude ettevõtete ja nendega seotud inimeste jaoks rasked ajad," ütles Massachusettsi kuberner Charlie Baker.

Karjaimmuunsuse taseme saavutamist raskendab ka koroonavaktsiini vastaste suur arv.

"Ligi veerand USA täiskasvanutest väidab, et nad ei lase ennast koroonaviiruse vastu vaktsineerida. Mõned kardavad vaktsiinide kõrvaltoimeid, teised ei usalda valitsust," teatas USA rahvaloenduse büroo.

Veel võivad nakatunute arvu lähiajal tõsta nädalavahetusel toimunud Super Bowli pidustused. "Super Bowli tähistamine võis olla kui üleriigiline koroonaviiruse superlevikuüritus," ütles California ülikooli teadlane Shira Safir.

Koroonavaktsiini tootjate varased andmed näitavad, et Pfizer/BioNTechi ja Moderna mRNA vaktsiinid kaitsevad uute mutatsioonide eest, kuid on vähem efektiivsed.

USA haiguste tõrje- ja ennetamisebüroo andmetel on riigis vähemalt ühe koroonavaktsiini süsti saanud 33 miljonit inimest - 10 protsenti elanikkonnast.