Wuhanis koroonapandeemia allikaid otsiva Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja Hiina ühine ekspertmissioon ütles teisipäeval, et nad ei ole veel suutnud leida looma, kelle kaudu võis viirus inimestele kanduda.

Eksperdid oletavad, et üle maailma rohkem kui 2,3 miljoni inimese elu nõudnud haigus sai alguse nahkhiirtelt, kuid kandus inimesele üle mingi teise looma vahendusel.

Ülekannet loomadelt peetakse tõenäoliseks, aga seni ei ole reservuaarperemeest suudetud tuvastada, ütles Hiina meeskonna juht Liang Wannian ajakirjanikele.

Liangi sõnul võib viirus külmaahela toodetega väga kaugele rännata. See näib viitavat viiruse sissetoomise teooriale, mida Hiinas on hakatud viimastel kuudel levitama. Tema sõnul ei ole ka andmeid, et haigus levinuks Wuhanis enne 2019. aasta detsembrit, mil see ametlikult esimest korda registreeriti.

WHO välisekspert Ben Embarak, kes töötas alates 2009. aastast kaks aastat organisatsiooni Pekingi büroos, kinnitas samuti, et Wuhani varasema puhangu kohta tõendeid ei ole.

WHO on samas loobumas teooriast, et koroonapandeemia põhjustanud COVID-19 pääses liikvele Wuhani laborist Hiinas.

"Laboratooriumiintsidendi hüpotees on äärmiselt ebatõenäoline seletus viiruse inimpopulatsiooni jõudmisele," ütles Ben Embarek. "Sestap ei ole see hüpotees, mida me soovitaksime edasiste uuringute aluseks võtta."